Che tempo che fa, chi sono gli ospiti di domenica 26 febbraio 2023: arrivano Gianni Morandi e Rosa Chemical

Difficile immaginare una domenica sera senza Che tempo che fa, il talk show più amato e seguito di sempre dai telespettatori di Rai 3. E che vede alla conduzione, ormai da anni, Fabio Fazio: con lui, le presenze fisse di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli. Tanti, anche stasera a partire dalle 20, gli ospiti che si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Gianni Morandi stasera a Che tempo che fa

Tra gli ospiti della puntata di oggi anche Gianni Morandi, protagonista di una carriera da record con più di 50 milioni di dischi venduti, oltre 600 brani incisi e 230 collaborazioni. Lui, tra l’altro, è reduce dal successo del Festival di Sanremo, dove lo abbiamo visto alla conduzione e sul palco, per un’esibizione indimenticabile, con Al Bano e Massimo Ranieri. Morandi ha anche celebrato il 60° anniversario dell’uscita del suo brano ‘Fatti mandare dalla mamma’ e ha reinterpretato il successo con Sangiovanni.

Tutti gli altri ospiti

E ancora, altri ospiti sono: Pierfrancesco Favino, protagonista del nuovo film di Andrea Di Stefano ‘L’ultima notte di Amore’ e lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, autore del libro ‘La bella confusione – L’anno di Fellini e Visconti’. A Che tempo che fa ci saranno anche Claudio Bandi, professore ordinario di microbiologia nel dipartimento di bioscienze dell’università degli studi di Milano, Roberto Burioni, Marco Damilano, Massimo Giannini, Fiorenze Sarzanini, l’inviato di Avvenire Nello Scavo e Michele Serra.

Che tempo che fa Il Tavolo

A chiudere la serata, come sempre, il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli. Ospiti saranno la Gialappa’s Band, Rosa Chemical che si esibirà sulle note di Made in Italy, Samuele Ceccarelli, promessa dell’atletica leggera che lo scorso 19 febbraio ha battuto per un centesimo di secondo il suo idolo e campione Marcell Jacobs nei 60 metri negli assoluti indoor, Teo Teocoli nei panni di Caccamo, Stefania Rocca e Francesco Paolantoni.