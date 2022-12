Chi ha vinto la finale dei mondiali in Qatar 2022? Risultato finale Argentina Francia in diretta

Oggi è il gran giorno, Argentina e Francia si contenderanno la finale del mondiale in Qatar 2022. Dalle ore 16.00 è iniziata la sfida che vede contrapposte alcune delle stelle mondiali per aggiudicarsi, e alzare al cielo, la Coppa del Mondo. E’ Messi contro Mbappé, ma anche Alvarez contro Giroud, tanto per citare qualche nome dei protagonisti. Del resto eliminate le outsider Croazia e Marocco come da pronostico adesso per le due nazionali rimaste è tempo di fare sul serio: ma chi tra Argentina e Francia si aggiudicherà il match? Il match è stato vinto dall’Argentina ai rigori.

Chi vincerà i Mondiali 2022 tra Francia e Argentina? Pronostici e quote scommesse per la finale

Chi ha vinto il mondiale in Qatar?

Alla vigilia poche erano state le sorprese per quanto riguarda le formazioni. L’Argentina si è affidata in attacco alla coppia che le ha permesso di arrivare in finale, ovvero il duo formato da Messi e Alvarez. Coppia affiatata anche dalla parte opposta dello schieramento in casa Francia con Mbappé e Giroud pronti a insidiare i biancocelesti. Attesa anche per capire se qualche subentrato potrà incidere a gara in corso: ad esempio per l’Argentina i grandi esclusi sono Di Maria e Lautaro Martinez che però potrebbero avere le loro chance a gara in corso. Ma chi ha vinto alla fine? Sono bastati i 90′ regolamentari oppure no? La partita è stata lunga, fino ai rigori, ma alla fine ha vinto l’Argentina, per la terza volta nella sua storia, con il goal finale di Montiel dopo il quale lo stadio è letteralmente esploso.

La diretta tv

Argentina Francia è trasmessa in diretta su Rai 1 come del resto tutte le partite a cui abbiamo assistito sin qui. In streaming la finale è disponibile sulla piattaforma dedicata della tv pubblica, quella di Rai play.

La finale del mondiale per il terzo e quarto posto

Ieri intanto, sabato 17 dicembre 2022, si è disputata la finale per il terzo e quarto posto tra Marocco e Croazia, le due squadre uscite sconfitte in semifinale rispettivamente contro Francia e Argentina. La partita, emozionante e combattuta, alla fine ha visto prevalere la Croazia per 2-1. Il match si è subito sbloccato grazie alla rete di Gvardiol per la Croazia al settimo minuto pareggiata dagli avversari a distanza di meno di due minuti da Dari. Sempre nel primo tempo, poco prima dell’intervallo, è arrivato il nuovo sorpasso da parte di Modric e compagni: a siglare la rete del 2-1 – che resterà poi il punteggio finale – Orsic.