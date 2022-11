Chi l’ha visto?, anticipazioni 2 novembre 2022: stasera il caso di Marzia

Nuova puntata di “Chi l’ha visto?” su Rai 3, che condotto da Federica Sciarelli, andrà in onda stasera, mercoledì 2 novembre 2022, alle ore 21.20. La trasmissione promette di ripercorrere l’uccisione di Marzia, portando in diretta piste investigative legate all’azione di sette, probabilmente legate al satanismo o quantomeno al mondo dell’occulto, con cui la giovane ragazza potrebbe essere ingenuamente venuta in contatto negli ultimi giorni della sua vita.

Le anticipazioni su Chi l’ha visto?

Anzitutto, la puntata condotta da Federica Sciarelli questa sera, mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 21.20 su Rai 3, vedrà protagonista la figura di Marzia. La giovane, uccisa in situazioni misteriose, ripercorrerà gli ultimi giorni di vita della donna. Infatti, attraverso video inediti e soprattutto l’intercettazione delle ultime telefonate fatte o arrivate alla ragazza, si proverà a ricostruire le giornate in cui lei era scomparsa ai propri cari.

Da quello che sappiamo su questa storia, la ragazza si era invaghita di un misterioso uomo della Campania, che l’aveva spinta a trasferirsi a Pontecagnano, paese di appena 26mila abitanti nella provincia di Salerno. Una scelta anomala ma forse dettata da un’infatuazione, considerato come la giovane provenisse da Milano e vivesse la propria quotidianità nella famosa città del Nord Italia. Ma proprio in strane circostanze, la giovane sparisce dopo il trasferimento nella Regione campana, perdendo il contatto coi propri cari.

Infatti, l’8 marzo sparisce dalla vista di tutti, che non hanno più notizia della giovane e soprattutto di come stesse in questa esperienza amorosa in Campania. Il suo corpo verrà ritrovato poco tempo dopo in un casolare abbandonato nel paesino semideserto di Santa Tecla, all’interno del Comune di Montecorvino Pugliano e poco distante dalla zona in cui si era trasferita, ovvero paese di Pontecagnano Faiano. Riguardo il suo omicidio, a oggi RIS di Roma stanno cercando di ricostruire le dinamiche: al momento tra gli indagati, ci sarebbero sette soggetti, probabilmente legati a una setta.