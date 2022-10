Stasera in Tv. Ancora qui con un nuovo appuntamento in compagnia la nostra guida giornaliera sui programmi tv e i film che andranno in onda questa sera, mercoledì 26 ottobre, a partire dalle 21.00. L’inverno avanza, le temperature scendono a vista d’occhio, e cosa c’è di meglio che alla sera rimanersene a casa al calduccio? Il palinsesto televisivo è ricco di proposte tutte da scoprire per questa sera e ce n’è davvero per tutti i gusti: film, serie, spettacoli, intrattenimento, talk politici e tanto altro ancora. Ecco la programmazione per questa sera sulle principali reti tv.

Stasera in tv, programmi e film per mercoledì 26 ottobre: Montalbano, X-Factor, Chi l’ha visto, Renato Zero

Stasera in tv: mercoledì 26 ottobre 2022 sulla Rai

Partiamo dunque da Mamma Rai che su Rai1 inizia la sua prima serata di oggi alle 21.25, con la fiction ”Il commissario Montalbano”, protagonista Luca Zingaretti. Il titolo dell’episodio che vedremo questa sera è Il senso del tatto. Su Rai3, invece, alle 21.25, l’attualità porta il nome di ”Chi l’ha visto”, con Federica Sciarelli che torna a parlare di Mimì Manzo, il 71enne della provincia di Avellino sparito definitivamente l’8 gennaio 2021. Imperdibile, poi, su Rai 5, alle 21.15, Art Rider – “Venezia, la pietra e l’acqua”, condotto da Andrea Angelucci.

Programmazione Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Passiamo ora alle altre reti. La programmazione di Rete 4, alle 21.20 prevede un salto nell’attualità con il programma ”Controcorrente Prima Serata” condotto da Veronica Gentili, con la quale non si potrà fare a meno di tornare su temi quali la guerra, l’emergenza nucleare ed umanitaria. Su Canale 5, alle 21.20, ci sarà il programma musicale 070 per una serata all’insegna dell’intrattenimento leggero, ma non troppo, perché ci sarà il grande artista Renato Zero. Su La7, invece, alle 21.15, torna l’appuntamento settimanale con Atlantide e Andrea Purgatori. Sul canale Tv8 ci aspetta alle 21.30 spaccate l’appuntamento con la nuova edizione di X-Factor – Last Call. Mentre su Real Time alle 21.20, il reality Matrimonio a prima vista Italia.

Stasera in tv martedì 25 ottobre 2022: Morgane, Il Collegio, Cartabianca, Champions League, Le Iene, Di Martedì

I film di questa sera mercoledì 26 ottobre 2022

Per gli amanti dei film, segnaliamo su Raidue alle 21.20, il film thriller del 2004, di Tony Scott, Man on Fire, con Denzel Washington. E, ancora, su Rai 4 alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Nicolas Boukhrief, Tre giorni e una vita, con Pablo Pauly. Rai Movie, alle 21.10, ci intratterrà con il film commedia del 2018, di Tom Edmunds, Morto tra una settimana …o ti ridiamo i soldi, con Aneurin Barnard.