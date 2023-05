Chi si è ritirato dall’Isola dei Famosi 2023? Ultime news e chi ha abbandonato il reality

Ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi dopo soli 15 giorni. Si tratta di Claudia Motta che a causa di una caduta sugli scogli s’è fatta male. Ed è stato l’inviato, Alvi, a ragguagliare i telespettatori nel corso dell’ultima puntata, quella del 2 maggio, sulle condizioni di salute della concorrente. Prontamente allontanata dalla Playa è stata sottoposta a cure sanitarie e sono stati proprio i medici a ritenere opportuno il ritiro della Motta dal reality.

La comunicazione del ritiro di Claudia Motta

La comunicazione del ritiro forzato è stato comunicato in diretta la conduttrice Ilary Blasi, nel manifestare il suo dispiacere per l’accaduto, ha fatto sapere di aspettare la modella in studio. Poi la padrona di casa è stata costretta a proseguire la trasmissione. Claudia nel cadere ha sbattuto il braccio. Tanto lo spavento per gli altri naufraghi che hanno atteso pazientemente, come i telespettatori, di avere notizie in merito alle condizioni di salute della giovane modella che, era approdata sull’isola molto motivata e intenzionata ad andare avanti il più possibile nella sua avventura.

Anche i compagni di avventura di Claudia hanno appreso con dispiacere che la modella non avrebbe fatto ritorno sull’isola. Ma, ovviamente, hanno accolto di buon grado la notizia consapevoli che si è trattata di una decisione necessaria per la salute della giovane.

Qualche giorno prima il malore di Nathaly Caldonazzo

Non sarebbe il primo incidente che si è verificato a Playa Tosta, visto che qualche giorno fa Nathaly Caldonazzo ha avuto un malore improvviso. Un episodio quest’ultimo sul quale, però, si sarebbe sorvolato velocemente, provocando commenti da parte del pubblico che ritiene che la naufraga sia arrivata troppo sottopeso. Ma in merito al suo presunto malessere non si è saputo molto. Non sono state rese altre notizie a riguardo.

Non resta che sperare che non si verifichino altri incidenti all’Isola dei Famosi, mentre i telespettatori restano in attesa di assistere al programma che andrà in onda stasera, lunedì 8 maggio, come di consueto, in prima serata su Canale 5.