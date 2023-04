Claudia Motta all’Isola dei Famosi 2023: chi è, età, Miss Mondo Italia, chi è il fidanzato, Simone Rugiati, foto e Instagram

La famosa modella Claudia Motta che ha vinto Miss Mondo nel 2021 sta per partire per una nuova e incredibile avventura. Salperà per l’Isola dei Famosi 2023 e dovrà affrontare tante sfide e avventure sull’isola sperduta in Honduras. Riuscirà a cavarsela? Ancora non lo sappiamo, ma nel frattempo vi raccontiamo chi è Claudia e cosa fa nella sua vita.

Chi è Claudia Motta: età e il titolo di Miss Mondo

Claudia Motta è una ragazza nata a Roma nel 2000 che ha quasi 23 anni e ha rappresentato l’Italia nel concorso di “Miss Mondo” aggiudicandosi la vittoria. Sul piccolo schermo ha partecipato soltanto al cast di Tiki Taka al fianco di Chiambretti, ma è molto avvezza ai concorsi di bellezza. La partecipazione all’Isola dei Famosi segnerà il suo debutto televisivo ufficiale. Nonostante ciò, in realtà, la carriera nel mondo dello spettacolo non è la sua aspirazione: studia Giurisprudenza e ha una vera e propria vocazione. Di recente ha dichiarato: “Il mio sogno è diventare magistrato. E quando coltivo un obiettivo, ci riesco quasi sempre. Il mio motto è ‘La tua direzione è più importante della tua velocità‘”. Insomma, è una ragazza forte e determinata con le idee ben chiare. Ha proseguito con la dichiarazione dicendo: “Io so dove voglio andare, cosa desidero realizzare. Sono una persona a 360 gradi e voglio essere percepita come un essere completo, non solo come una bella ragazza, ma una persona con i propri interessi e obiettivi“.

Vita privata: il fidanzato è Simone Rugiati?

I gossip su Claudia Motta nell’ultimo periodo sono impazziti, ma lei ha sempre dichiarato di non voler far sapere nulla della sua vita privata. Tuttavia, Deianira Marzano, la regina del gossip online, ha dichiarato di aver avvistato la modella in dolce compagnia di Simone Rugiati, il 41enne toscano. Lui è un volto molto noto della tv: è un celebre chef, conduttore e scrittore. Anche Simone ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2010, ma è stato il primo eliminato dopo solo una settimana. I due non hanno mai confermato la loro relazione, ma non hanno neanche smentito il gossip.

L’isola dei famosi 2023 e Instagram

Claudia Motta parteciperà alla nuova edizione de L’isola dei famosi 2023 e si è dichiarata molto emozionata. Non è molto preoccupata per l’aspetto della sopravvivenza, dato che ama viaggiare ed è stata in ogni parte del mondo, anche negli angoli più reconditi dell’Africa in cui è necessario fare chilometri a piedi per un po’ d’acqua. Insomma, sembra promettere bene: che sia proprio lei la nuova vincitrice? Non lo sappiamo, ma intanto, se volete seguirla, potete farlo sul suo profilo che vanta 26 mila seguaci.