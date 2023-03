Chi vincerà Pechino Express 2023? Coppia favorita e quote scommesse

Pechino Express non si smentisce mai! E anche quest’anno, con la sua nuova e freschissima edizione 2023 sta tenendo letteralmente incollati sullo schermo i tanti fan, come dimostrano ampiamente gli ascolti tv a seguito di ogni puntata. Un successo garantito anche, e soprattutto, dai suoi protagonisti, volti noti del panorama italiano, raggruppati in diverse coppie, in girono per il continente asiatico tra mille avventure.

Pechino Express 2023, anticipazioni terza puntata: coppie in gara, percorso ed eliminati di giovedì 23 marzo 2023

Pechino Express 2023, buona la prima

La conduzione, ancora una volta è affidata al duo incredibile formato da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca, è sempre sul pezzo, e segue con grande entusiasmo tutte le coppie in gioco durante il corso delle puntate. La prima tappa, lo ricordiamo, è partita proprio lo scorso 9 marzo 2023, dando così ufficialmente inizio al grande viaggio di Pechino Express, ai piedi Gateway of India. Siamo solo agli inizi, ma, nonostante ciò, già iniziano ad emergere i favoriti di questa stagione. Chi vincerà?

Chi sono le coppie favorite di Pechino Express 2023?

La vittoria per la prima tappa di Pechino Express 2023 è andata a Le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezja), che si sono guadagnate la prima vittoria del programma. Strategia e tenacia sono stati i loro punti di forza, e per questo sono già tra i grandi favoriti del pubblico a casa. Ma di certo non sono le uniche per il momento. Ci sono, infatti, anche altri concorrenti che si sono fatti notare per il loro carattere molto forte e agguerrito, come ad esempio la coppia Mamma e Figlio, composta da Martina Colombari e Achille Costacurta. Senza contare anche le Attiviste, coppia di giovani donne composta da Giorgia Soleri e Federica Fabrizio. E infine, anche altre coppie si sono sapute distinguere per il proprio atteggiamento tenuto durante la prima tappam stiamo parlando de: gli Avvocati, Alessandra Demichelis e Lara Picardi, gli Ipocondriaci, Dario Vergassola e la figlia Caterina, i Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i Siculi, Salvatore “Totò” Schillaci e Barbara Lombardo. Chissà come andrà a finire!