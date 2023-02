Chi vota stasera a Sanremo 2023? Classifica sala stampa

Tutto pronto per un nuovo, imperdibile appuntamento con Sanremo 2023! La celebre kermesse canora è arrivata alla sua 73esima edizione e non smette di emozionare il suo affezionato pubblico che inizia già a maturare alcune preferenze tra i cantanti in gara. In totale, ad esibirsi 28 big così divisi: 14 nella prima serata – andata in onda ieri su Rai 1 – e i restanti 14 nella seconda che va invece in onda questa sera sempre su Rai 1 e in diretta su Rai play. Ma come funzionano le votazioni per esprimere le proprie preferenze sugli artisti in gara?

Regolamento Sanremo 2023, come scegliere il vincitore: giuria demoscopica, sala stampa e televoto

Le votazioni e le giurie di Sanremo 2023

Iniziamo subito col dire che le giurie della kermesse musicale sono tre: Demoscopica – 300 appassionati di musica di musica che sono stati selezionati per l’evento e che voteranno mediante un’apposita applicazione – giornalisti e pubblico. Nella prima e nella seconda serata voterà la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Ogni categoria di giornalisti esprimerà il proprio voto in maniera autonoma e avrà il peso di un terzo sul risultato complessivo. Questo risultato determinerà la classifica delle canzoni eseguite in ogni serata e al termine della seconda serata verrà redatta una classifica generale congiunta di tutte le 28 canzoni in gara.

Terza, quarta ed ultima serata

Discorso diverso invece va fatto per la terza serata quando a votare saranno da un lato il pubblico mediante il televoto – peso del 50% sul risultato complessivo – e, dall’altro, la giuria demoscopica. Nella quarta serata, quella dedicata a cover e duetti, le esibizioni saranno votate con un sistema misto che prevede la presenza di del pubblico con il televoto, la giuria della sala stampa e quella demoscopica. Infine, nella quinta ed ultima serata, si riascolteranno i big e verrà fatta una media con le precedenti votazioni volta ad ottenere una classifica definitiva. Da questa verranno isolati i pezzi che hanno ottenuto un punteggio maggiore e poi, per decretare il vincitore si procederà con una votazione mista.