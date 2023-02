Regolamento Sanremo 2023, come scegliere il vincitore: giuria demoscopica, sala stampa e televoto

Ogni anno cambiano le regole in base alle quali viene decretato il vincitore del Festival di Sanremo. Anche quest’anno, in occasione della 73esima edizione della kermesse canora, il regolamento ha subito alcune modifiche. Andiamo a vedere cosa prevede quest’anno e qual è il ruolo delle giurie deputate a esprimere le proprie preferenze sugli artisti in gara.

Sono tre le giurie di Sanremo chiamate a votare gli artisti in gara

Sono tre le giurie del Festival, si tratta della giuria della sala stampa, della giuria demoscopica e del televoto, quest’ultimo rappresenta la volontà del pubblico a casa. Nelle prime due serate sarà la sola giuria della sala stampa, tv, radio e web a pronunciarsi. Al termine dei primi due appuntamenti con la kermesse sarà stilata una classifica complessiva con tutti e 18 gli artisti in competizione.

La giuria demoscopica, composta da 300 persone, vota da remoto attraverso una app a partire dalla terza serata del Festival, quando entrerà in gioco anche il televoto. E grazie a questo pronunciamento si avrà una nuova classifica che terrà conto anche delle percentuali raccolte dagli artisti nelle serate precedenti.

Le ultime due giornate della kermesse musicale sono quelle decisive

La quarta serata sarà quella delle cover e le votazioni – in questo caso si pronunciano tutte e tre le giurie – decreterà la vincitrice e inciderà anche sulla classifica generale dei 28 artisti in gara.

Nella finale, invece, sulla base della classifica generale, i primi tre classificati si sfideranno per conquistare il primato. In questa votazione il televoto – il voto dei telespettatori – avrà un perso del 34 per cento, la sala stampa e la giuria demoscopica del 33 per cento. Alla fin, grazie alle votazioni di tutte e tre le giurie, ci sarà una classifica definitiva dei tre artisti che si sono sfidati per conquistare il podio e verrà decretato il vincitore del Festival di Sanremo 2023.