Come vedere le repliche di Sanremo 2023 in diretta tv e streaming: orari e canali

Partenza sprint e da record per il Festival di Sanremo 2023 che all’esordio supera gli ascolti – già altissimi – dello scorso anno. Amadeus, insomma, sembra aver indovinato per l’ennesima volta la formula giusta per incollare davanti allo schermo i telespettatori, nonostante la ‘sfida’ lanciata da Mediaset che ha lasciato intatta la sua programmazione; ma come fare per rivedere tutte le emozioni dell’Ariston? Sono previste delle repliche in tv o magari in streaming? Ecco tutte le informazioni in merito.

Dove vedere le repliche del Festival di Sanremo in tv e in streaming, la programmazione completa

Se ieri vi siete persi la prima puntata, o parte di essa, niente paura. Sia in tv che on demand è possibile rivedere tutto. Partiamo da quest’ultima possibilità: come per ogni programma Rai il Festival si potrà rivedere innanzitutto attraverso la piattaforma Rai Play in streaming. Sul sito, disponibile sia da PC che da mobile, è già presente tutta la prima puntata ed è possibile quindi già rivederla. Ma anche in tv andranno in onda una serie di repliche. Ecco dove e quando:

Oggi (mercoledì 8 febbraio) dalle ore 14.00 sul canale 25 del Digitale terrestre – replica prima puntata

Giovedì 9 febbraio 2023 ore 13.50 – replica seconda puntata

Venerdì 10 febbraio ore 13.30 – replica terza puntata

Sabato 11 febbraio ore 13.50 – replica quarta puntata

Lunedì 13 febbraio ore 13.30 – replica della finalissima

Quando va in onda Sanremo, date e orari del Festival

Stasera intanto la gara proseguirà con le esibizioni dei cantanti che ieri non sono saliti sul palco. Parliamo del roster dei restanti 14 artisti che così faranno a loro volta il loro esordio alla 73esima edizione del Festival. Inoltre vedremo, dopo Chiara Ferragni, una nuova co-conduttrice sul palco. La diretta della seconda serata inizierà alle 20.30 con Prima Festival. Dopodiché, alle 20.40, prenderà il via la puntata vera e propria con l’inizio della gara; il tutto dovrebbe concludersi – in mezzo anche la finestra informativa del TG1 alla mezzanotte – attorno all’1.30. A chiudere la serata la trasmissione di Fiorello Viva Rai 2!

