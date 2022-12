Chiara Rabbi, l’ex di Davide Donadei, è fidanzata con Deddy di Amici? Ultime news sulla coppia

Dopo la fine della relazione tra Davide Donadei e Chiara rabbi la scorsa estate, Donadei ha iniziato la sua avventura nella casa del Grande Fratello vip da single e si è dichiarato pronto a innamorarsi di nuovo, magari anche nella casa più spiata dagli italiani. Chiara Rabbi, invece, è stata vista in giro per Milano insieme a Deddy il cantante della scuola di Maria De Filippi: Amici.

Chiara Rabbi sorpresa in compagnia di Deddy

Ad aver dato notizia che la Rabbi è stata vista con Deddy, cantante della scuola di Amici, è il settimanale Chi condotto da Alfonso Signorini che li avrebbe beccati insieme per le vie di Milano. Una reazione totalmente diversa quella dei due ex visto che Davide anche nella casa continua a parlare di Chiara.

Una storia la cui fine è stata raccontata con un post su Instagram da Donadei che ha scritto: “Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia, ma sarò io. Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto. Ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola: io e Chiara non stiamo più insieme. Continuate a volerci bene”. Una vicenda sulla quale era intervenuta anche Chiara che su Instagram ha scritto: “Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate! Adesso improvvisamente sono un mostro. No non lo sono, non lo sono mai stata, non sono proprio quella che mi descrivete. Non so perché tanta gente s’inventa e mette bocca in cose mai successe. Grazie al cielo le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi vogliono bene, mi stimano e mi rispettano. Grazie a Dio sto a posto così. Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui”.

E Chiara sembra aver trovato in Deddy un uomo con il quale trascorrere piacevolmente il suo tempo e sarà proprio il tempo a dirci se si tratta di una storia d’amore importante. Intanto i fan di Davide si domandano se Alfonso Signorini ha intenzione di informare il gieffino della nuova frequentazione della Rabbi. Bisognerà aspettare la prossima diretta dalla Casa.