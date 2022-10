Choc al GF VIP, Giovanni Ciacci a Sara Manfuso: ‘Facciamo una violenza sessuale?’

Grande Fratello Vip. La nuova edizione del Grande Fratello Vip è un tumulto continuo, e di certo ha mantenuto la promessa per una nuova stagione tutta scoppiettante e ricca di colpi di scena. Il programma non delude i fans, e continua a generare polemiche, complici anche alcuni concorrenti che sembrano aver deciso di non porre freni al loro linguaggio.

La frase Choc al Grande Fratello Vip

Ma non solo, perché oltre al linguaggio, spesso, anche i loro comportamenti non sono da meno. E tutto questo, nonostante si trovino 24h al giorno davanti ad una telecamera. L’ultima trovata riguarda Giovanni Ciacci.

I colpi di scena nella casa più spiata d’Italia non mancano mai. Dopo la questione delicatissima di Marco Bellavia, ora un’altra rivelazione choc.

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2022, chi è il preferito e chi è stato eliminato giovedì 29 settembre: nomination e cosa è successo

Cosa si sono detti Ciacci e Sara Manfuso

Un dialogo a dir poco sconvolgente registrato dentro le mura del Grande Fratello Vip, in particolare tra Sara Manfuso, moglie dell’esponente Pd Andrea Romano e presidentessa dell’Associazione #iocosì e Giovanni Ciacci, costumista dei vip.

La prima battuta è stata: “Non ti volevo toccare il cul*”, dice lui passandole accanto. Lei: “Domani urlerò, mi ha toccato il cul*!”. Lui: “Facciamo una violenza sessuale?”. Lei: “Sì dai, simuliamo”. Dovrebbe far ridere tutto questo?

Ciacci e il comportamento nei riguardi di Bellavia

Ricordiamo, tra le altre cose, che Ciacci aveva già contrariato gli spettatori, non porgendo una mano a Marco Bellavia, nonostante questi avesse fatto di tutto per trovare un punto d’incontro. Inoltre, quando ha dovuto lasciare la casa, Ciacci – al posto di mostrarsi dispiaciuto anche per l’epilogo dell’esperienza – ha commentato duramente: “Ce lo siamo levato dai cog**oni”. Ora staremo a vedere cosa succederà nella puntata di questa sera.