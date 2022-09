Grande Fratello Vip 2022, chi è il preferito e chi è stato eliminato giovedì 29 settembre: nomination e cosa è successo

Ancora nessun concorrente, da inizio reality, è stato eliminato, ma ora i telespettatori hanno dovuto votare. E decidere, contrariamente a quello che pensano i ‘vipponi’ che hanno nominato i ‘nemici’, chi è il preferito. Che avrà sicuramente un privilegio, mentre il meno votato potrebbe rischiare, forse addirittura l’eliminazione. Ma cosa è successo nella puntata del Grande Fratello Vip, il reality più seguito di sempre? Tra battibecchi, complicità, discussioni e strategie, gli equilibri stanno iniziando a vacillare. E ne vedremo sicuramente delle belle nel corso delle settimane!

Chi è stato il preferito tra Nikita, Antonella, Marco, Daniele, Edoardo e Sofia

Sono ben 6 i ‘vipponi’ finiti al televoto perché nominati dai concorrenti. Ci sono Nikita Pelizon, modella ed ex partecipante di Pechino Express, Antonella Fiordelisi, influencer e schermitrice che sta già mostrando a tutti il suo carattere forte e deciso, Marco Bellavia, noto conduttore che si sta avvicinando a Pamela Prati. E ancora, Daniele Dal Moro, ex gieffino, Edoardo Donnamaria, volto di Forum, e Sofia Giaele De Donà, che sta facendo parlare di sé per il suo amore libero con il marito. Chi di loro è stato il preferito del pubblico?

Antonella è stata la preferita, quindi immune.

Televoto GF VIP: chi è in nomination

Nuove nomination al GF VIP, ma chi dei concorrenti rischia di essere eliminato lunedì 3 ottobre? Sono tre i vipponi a rischio:

Giaele

Giovanni

Marco

Tra di loro si nasconde, molto probabilmente, il primo eliminato di questa edizione.

Quando va in onda la prossima puntata

La prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 3 ottobre, sempre in prima serata su Canale 5. E il GF Vip dovrà vedersela con Sopravvissuti, la serie Rai che prenderà il via nello stesso giorno.