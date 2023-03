Christian De Sica, chi sono i figli: età, lavoro, vita privata

Christian De Sica sarà ospite nella nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier e si racconterà a cuore aperto dalla carriera alla vita privata. Il suo grande amore è Silvia Verdone, con cui ha avuto un figlio e una figlia. Siete curiosi e volete saperne di più? Continuate a leggere, vi raccontiamo tutto quello che sappiamo su di loro.

Chi sono i figli di Christian De Sica

Christian De Sica è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, la sorella dell’iconico Carlo Verdone. Il loro matrimonio all’inizio è stato tutt’altro che semplice: le loro famiglie non erano d’accordo con la loro unione e la situazione economica dell’attore era complessa. Si era trovato, infatti, a dover saldare gli enormi debiti di gioco del padre Vittorio e per un lungo periodo, lui e la moglie, hanno fatto fatica a comprare persino da mangiare. Tutto si è risolto per il meglio e oggi stanno molto bene, sono una famiglia felice assieme ai loro due figli Brando e Maria Rosa. Ecco chi sono e tutto quello che sappiamo su di loro.

Chi è Brando De Sica: età, lavoro e vita privata

Brando De Sica è il primogenito della coppia, è nato il 10 marzo del 1983, è del segno dei pesci e ha 40 anni. La sua passione per il cinema inizia sin da piccolo, anche grazie al padre e allo zio Carlo verdone. Infatti, ha seguito le loro orme e ad oggi è un attore e un regista molto rinomato. Subito dopo il liceo si è trasferito a Los Angeles per continuare gli studi e si è laureato in Arte e Cinema in una rinomata Università nella California del Sud. Dopo 6 anni è tornato nella Capiatale e ha iniziato la gavetta come regista, dopo piccoli ruoli, nel 2008 ha diretto il film “Parlami di me”, con protagonista il padre. Nel 2018 ha lavorato al fianco del padre alla regia di “Amici come prima”. Come attore, invece, ha lavorato in alcuni film come “A spasso nel tempo 1 e 2″, le due pellicole di Carlo Vanzina. Nel 2001 ha ricoperto il ruolo del liceale nella serie “Compagni di scuola” e ha lavorato nella miniserie “Attenti a quei tre”, in cui ha recitato al fianco del padre Christian De Sica. La sua carriera continua ancora oggi anche all’estero dove è molto apprezzato.

Chi è Maria Rosa De Sica: età, lavoro e vita privata

Maria Rosa De Sica è la secondogenita, nasce a Roma il 24 giugno del 1987, ha 35 anni ed è del segno del cancro. Lei ha seguito una strada diversa, si è laureata all’Istituto Europeo di Design, ha proseguito con un master all’Accademia del Lusso e ha lavorato per Ferragamo per un lungo periodo. Lei ha fondato un suo marchio di gioielli “Mariù”, in cui lei si occupa interamente del design i gioielli e della parte creativa. Il marito, Federico Pellegrini, si occupa della parte gestionale dell’azienda. Nell’ultimo periodo Christian De Sica è alle stelle perché è diventato nonno della nipote Bianca.