Claudia Gerini, chi è il nuovo compagno: cosa sappiamo sulla vita privata dell’attrice

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, dopo lo spazio dedicato alla reazioni che hanno fatto seguito alla pubblicazione di Spare (biografia del principe Harry), ci sarà anche l’attrice Claudia Gerini, che si racconterà a cuore aperto. Lei che è protagonista, con Mauro Gioia, dello spettacolo Cado sempre dalle nuvole – Cantare Pasolini. Ma c’è un nuovo compagno nella sua vita?

Claudia Gerini è fidanzata?

Claudia Gerini, nota attrice che ha fatto il suo esordio con Carlo Verdone, ha avuto diverse storie d’amore, purtroppo non finite bene. La prima importante con il marito Alessandro Enginoli, poi con Federico Zampaglione, il leader dei Tiromancino. Lei, che è mamma di Rosa e Linda, crede ancora nell’amore, nonostante le delusioni e ai microfoni di Verissimo aveva detto: “Se oggi c’è l’amore nella mia vita? Una relazione no, non c’è, ma ci sto lavorando”. Al momento, quindi, Claudia Gerini sembrerebbe essere single, non ha un nuovo compagno, ma spera di trovarlo presto.

“Mi sto godendo questo momento di libertà, per me è una condizione nuova, interessante. Però mi realizzo nella condivisione perché cresci e ti confronti. Riuscire a fidarsi di un uomo è importante. L’ultima volta che mi sono innamorata è quattro anni fa” – ha spiegato a cuore aperto, con l’onestà che la contraddistingue.

Le storie con Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione

Nella vita di Claudia Gerini ci sono stati due uomini importanti. Prima il marito Alessandro Enginoli, padre della sua prima bambina, poi Federico Zampaglione, con il quale ha messo al mondo un’altra bambina. Due storie giunte al capolinea, ma nonostante questo la Gerini, bella come il sole, continua a credere nell’amore. Riuscirà a incontrare l’anima gemella? Al momento sembra single, sui social dove è molto attiva non lascia trapelare nulla. Sarà davvero così?