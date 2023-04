Claudia Gerini, chi sono i suoi ex compagni: da Boncompagni a Zampaglione

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche l’attrice Claudia Gerini, che si racconterà a cuore aperto dall’amore alla carriera. Parlerà anche delle sue relazioni fallite e di tutti gli scandali avuti con gli ex compagni. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata!

Chi sono gli ex compagni di Claudia Gerini

Nella vita di Claudia Gerini ci sono state diverse relazioni importanti. Fra tutte, sopratutto due storie che l’hanno portata ad avere due figlie. La prima è stata con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli, presidente della Piccola Industria Assolombarda. Sono convolati a nozze nel 2002, ma il matrimonio è durato soltanto due anni. Hanno dato alla luce una figlia di nome Rosa. Dopo un po’ di tempo ha conosciuto e si è innamorata del cantante dei Tiromancino: Federico Zampaglione. I due sono stati insieme per 11 anni e hanno messo al mondo una bambina di nome Linda. Attualmente lui è sposato con Giglia Marra.

La relazioni da Boncompagni a Zampaglione

Claudia Gerini ha confessato di aver avuto una relazione con Gianni Boncompagni, il direttore del programma “Primadonna”, in cui lei ha fatto il suo primo debutto. La notizia ha suscitato un grande scandalo sopratutto perché all’epoca lei aveva solo 18 anni e lui ben 58. Al giornale “Oggi” ha confessato: “Capisco che, vista ora e vista da fuori, sembri una relazione scabrosa. Ma mi creda: nonostante l’enorme differenza di età, era una relazione alla pari. Non c’era alcun tipo di corruzione, non ho avuto niente in cambio, nulla di materiale”. Non solo, ha fatto grande scandalo anche la sua relazione con Carlo Verdone, che ha sempre avuto un tono un po’ “Particolare”. Ha raccontato: “Ci sono stati due anni in cui abbiamo praticamente convissuto. Siamo stati amici, confidenti, poi abbiamo avuto questa cotta reciproca, ma eravamo troppo diversi. Lui aveva un’età in cui voleva stare tranquillo, non gli piaceva uscire. Io avevo 25 anni, ero un fuoco d’artificio”.

Il nuovo amore di Claudia Gerini

Dopo la grande delusione con il cantante dei Tiromancino, ha avuto molti flirt: con i modelli Andrea Preti e Fabio Borghesi. Non dimentichiamo il grande scandalo dell’amore con Giancarlo Pantano. Ad oggi, però, c’è un grande amore nella sua vita: Simon Clementi è il nome della nuova fiamma della bella attrice. Lui è un importante imprenditore, i due hanno già avuto una storia dal 2019 al 2021 ed erano innamoratissimi: stava procedendo tutto a gonfie vele e c’erano state anche le presentazioni in famiglia. Eppure, qualcosa è andato storto: soprattuto a causa del covid e della quarantena, non si sono potuti vedere per lunghi mesi e si sono lasciati. Almeno fino a due mesi fa, quando sono stati paparazzati insieme: tra i due sembra esserci un vero e proprio ritorno di fiamma!