Claudia Pandolfi, chi è l’ex marito Massimiliano Virgili: età, carriera, oggi, figli e foto

Nota attrice italiana, Claudia Pandolfi, attualmente sposata con Marco De Angelis, e madre di Tito, è già stata sposata. Un matrimonio lampo che ha alimentato il gossip per lungo tempo. L’attrice, infatti, nel 1999, è stata sposata con un collega, Massimiliano Virgili. Un matrimonio durato, però solo quattro settimane. Ma chi è Massimiliano Virgili?

Chi è l’ex marito di Claudia Pandolfi, Massimiliano Virgili?

Nato a Roma, il 18 marzo del 1967, Massimiliano Virgili, è un attore, doppiatore e dialoghista italiano che ha studiato Giurisprudenza a Roma e si è cimentato non solo al cinema e in tv, ma anche in teatro. Sono diversi i film ai quali ha preso parte: Intrigo a Cuba, Il latitante, Il conte di Melissa, oltre alla partecipazione alla nota serie tv il Maresciallo Rocca.

La vita privata di Virgili

Quando si parla della vita privata di Virgili si pensa subito al suo matrimonio con la Pandolfi, arrivato dopo quattro anni di frequentazione ma durato solo un mese. Al ritorno dal viaggio di nozze in Africa l’attrice ha, infatti, comunicato al marito di volerlo lasciare perché non ne era più innamorata. E il matrimonio è anche stato annullato dalla Sacra Rota. Ma il periodo che è seguito, è stato sicuramente tra i più difficili per Virgili che avrebbe poi detto, in seguito, di essere convito che la sua ex avesse perso la testa per un altro uomo.

Il matrimonio con la modella Vincenza Giamunno

Ma l’attore e doppiatore italiano s’è risposato con la modella Vincenza Giamunno, dalla quale ha avuto due figli. Lorenzo e Andrea. Un legame importantissimo per Vincenzi che accanto alla modella ha risalito la china dopo la terribile delusione ricevuta.

Instagram

Massimiliano Virgili ha un profilo Instagram, con 953 follower, sul quale condivide molte immagini di lavoro, ma anche alcune foto dedicate alla sua famiglia e a momenti di svago insieme ad amici.