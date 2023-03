Claudio Amendola a Belve: ‘Ho avuto una dipendenza dalla cocaina’

Sembra quasi che la giornalista e conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, abbia la capacità di far raccontare ai suoi ospiti anche aspetti molto personali della loro vita. Ed è quanto è successo anche con Claudio Amendola, che stasera, martedì 21 marzo, si racconterà nel salotto di Rai 2.

Amendola ha raccontato di una gioventù turbolenta

Attore, ma anche figlio d’arte, nato dall’unione del noto doppiatore Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, Claudio Amendola è uno tra i personaggi dello spettacolo più amato dal pubblico italiano, forse anche per la sua capacità di mostrare a pieno il suo lato umano. E a proposito di questa sua capacità naturale di mettersi a nudo, l’attore ha confessato alla Fagnani di aver fatto una cazzata quando aveva 19 anni finendo a Regina Coeli per ‘un succhio di benzina’. Ha raccontato di un’infanzia e una gioventù turbolenta, Amendola, che nonostante abbia spesso interpretato il ruolo del ‘coatto’ è nato a Villa Stuart.

Si sente un po’ fuori dagli schemi l’attore romano che non ama fare salotto o presentarsi alle prime dei film. Tanto che la giornalista sottolinea come forse nei suoi confronti ci sia una forma di snobismo che trova d’accordo Amendola.

La dipendenza dalla cocaina e la forza di uscirne con le proprie forze

Ha anche parlato della sua dipendenza dalla cocaina e della capacità di uscirne, con le proprie forze, grazie ai figli, alla consapevolezza di avere delle responsabilità più grandi, più importanti. Tra i momenti difficili della sua vita c’è anche la rottura con Francesca Neri. Una fine che ha fatto rumore, ma non nella coppia, che ha affrontato la separazione con grande discrezione.

Tanti gli aspetti dell’attore romano che la Fagnani ha fatto emergere nell’intervista che andrà in onda stasera in prima serata su Rai 2, all’interno del programma Belve. Un racconto di vita da non perdere.