Claudio Amendola e Francesca Neri si separano: in tribunale con lo stesso avvocato di Totti

Claudio Amendola e Francesca Neri hanno chiuso la loro storia e si sono separati. Del resto, ormai, siamo abituati alle grandi coppie che decidono di farla finita dopo una storia lunga una vita e nonostante la grande solidità manifestata. Di fatto, dopo il crollo – e tracollo – della coppia Totti-Ilary, ora tutto è possibile. Lo choc ancora deve essere completamente metabolizzato dai fan, e forse anche dagli stessi interessati, ora completamente presi dalle loro battaglie mediatiche e legali. Tornando, invece, a Claudio e Francesca, anche la loro storia sarebbe giunta definitivamente al capolinea. Dopo tanti mesi di gossip e continue smentite sulle voci che ne anticipavano la questione, la coppia ha voluto mettere un punto alla vicenda. Una separazione ufficiale, con tanto di tribunale, sulla quale i due però avrebbero immediatamente trovato un accordo pacifico.

Claudio Amendola e Francesca Neri si separano: è ufficiale

La cronaca dei fatti e della vicenda è raccontata anche da il Messaggero, l’attore e la conduttrice avrebbero, dunque, raggiunto un vero e proprio accordo extragiudiziale e lo avrebbero fatto con grande serenità, depositandolo nelle cancellerie del Tribunale di Roma già dalla seconda settimana di ottobre. Per il momento, allora, manca solamente l’ufficializzazione da parte del giudice competente. Ad ogni modo, Amendola e Neri non sarebbero più una coppia allo stato attuale della vicenda.

Lo stesso legale di Francesco Totti per Claudio

Tra le curiosità che contornano il caso, pare che il tifoso giallorosso abbia avuto al suo fianco lo stesso legale del Pupone, Antonio Conte. Come al solito, qualche tabloid era arrivato alla notizia prima dell’ufficializzazione da parte dei diretti interessati. Fino ad agosto scorso, infatti, l’attore aveva sempre smentito: “Non è assolutamente vero, vi prego n on scherziamo”. Tuttavia, nonostante tutte le smentite – forzate a quanto pare – l’attore sarebbe già andato via dal tetto coniugale a partire dallo scorso mese di luglio, quando la decisione della coppia era già stata presa.