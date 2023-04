Claudio di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Gemma Galgani e Aurora

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti, indipendentemente dall’età, dal passato e dall’esperienza, sono lì, in quel salotto per mettersi alla prova. E con un solo e unico obiettivo: innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare Claudio, un nuovo cavaliere del parterre maschile del trono Over che ha da subito attirato l’attenzione di diverse dame. Tra cui Gemma Galgani, la sua ‘rivale’ Aurora Tropea e Gabriella.

Cosa sappiamo su Claudio del trono Over di Uomini e Donne

Archiviata la conoscenza con Silvio, tra non poche polemiche, Gemma Galgani, volto storico della trasmissione, ha deciso di mettersi in gioco, ancora una volta. E i suoi occhi sono finiti su Claudio, un nuovo cavaliere del trono Over. Di lui, per il momento, non abbiamo molte informazioni, ma sicuramente impareremo a conoscerlo durante il suo percorso, che ha preso il via da poco. A prima vista, però, sembra essere un uomo elegante, stiloso, garbato. Sarà la volta buona?

La conoscenza anche con Aurora Tropea e Gabriella

Claudio, come anticipato, è un nuovo cavaliere del trono Over e ha attirato l’attenzione di diverse dame. Non solo Gemma Galgani, ma anche Aurora Tropea e Gabriella, con le quali ha deciso di uscire per conoscerle meglio. Gemma Galgani come avrà reagito? I due hanno ballato al centro dello studio, ma non sono mancati i momenti di simpatia e di ironia con Tina Cipollari, l’opinionista che da sempre ha qualcosa da dire (o meglio ridire) su Gemma.

Claudio, il nuovo cavaliere del trono over

Dopo aver vissuto all’estero, Claudio è tornato in Italia (è originario di Roma) e vive da poco Nettuno. Ha 66 anni, gli piace la vita salutare, fa molto sport e desidera stare lontano dallo stress. Rispetto a Gemma, Claudio la ritiene molto simpatica anche se i due non hanno avuto molte occasioni di parlare. L’uomo ha ricevuto ieri sera i numeri di telefono delle dame del parterre femminile Aurora, Gemma e Gabriella, ed ora si sente un pochino in difficoltà in quanto, essendo le prime volte che si trova all’interno di uno studio televisivo, ha bisogno di un po’ di tempo in più per ambientarsi.