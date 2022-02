Claudio Napolitano: chi è, età, carriera, successo, vita privata, Instagram

Anche questa sera andrà in onda su Canale 5 l’immancabile appuntamento con la casa più spiata d’Italia: il Grande Fratello Vip, con tante novità scoppiettanti, colpi di scena e rivelazioni inaspettate. Il cerchio si fa sempre più stretto, le eliminazioni hanno letteralmente decimato i concorrenti, la finale è prossima. Questa sera, inoltre, ci saranno quattro ospiti d’eccezione a rendere il tutto più entusiasmante, tra cui Claudio Napolitano. Scopriamo insieme chi è.

Claudio Napolitano: ospite al GF Vip stasera

Nasce il 5 novembre nella splendida città di Palermo. Dopo gli studi giovanili, si traferisce in modo permanente nella capitale del nord: Milano. E proprio nel capoluogo lombardo, Claudio Napolitano ha iniziato a coltivare la sua passione in modo serio. Ha subito aperto un profilo Tik Tok e in pochi anni è diventato una vera e propria star del web. E’ trasformista, imitatore e attore. Ha letteralmente trasformato la passione in arte, e l’arte in una professione molto redditizia.

Le imitazioni di successo del GF Vip

Ad avergli portato grande popolarità è stata anche la trascorsa partecipazione al GF Vip come imitatore. In particolare, imitatore di Lulù Selassié. Così, Claudio Napolitano aveva iniziato a vestire i panni della principessina etiope da tempo, quando Alfonso Signorini l’ha chiamato per prendere parte ad una diretta in quel tempo. Il giovane ha colto la palla al balzo, e da quel giorno ha completamente sbancato sui social.

Instagram

Ad oggi il suo profilo conta oltre 23,2mila seguaci, che restano scioccati dalle sue imitazioni e sorpresi dai contenuti originali che condivide.