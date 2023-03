Come fare a vedere Pechino Express 2023 senza Sky? Repliche e diretta tv in chiaro

Pechino Express 2023. La domanda cruciale per molti è: come fare per poter guardare Pechino Express 2023 in TV e streaming senza Sky? Una cosa è certa: sono in molti a chiederselo, al momento che non tutti sono in possesso di Sky e qualcuno vorrebbe evitare l’abbonamento, pur munendosi di molta pazienza. Come fare allora?

Pechino Express 2023: l’inizio questa sera

Ormai è tutto pronto per le prossime imminenti puntate di Pechino Express 2023. Anche quest’anno si parte per un lungo viaggio, attraverso le tante sfide che attendono i concorrenti in lungo e in largo per il continente asiatico. In totale, nove le coppie in gara che dovranno iniziare a sfidarsi proprio a partire da questa sera, giovedì 9 marzo 2023, durante questa freschissima e nuovissima edizione condotta da un duo scoppiettante: Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Un viaggio che tutti stiamo aspettando con grande trepidazione, tra territori ricchi di culture antichissime e scenari esorbitanti: India, Borneo malese e Cambogia.

Le coppie in gara a Pechino Express 2023

Le coppie in gara, volendo scendere nello specifico, sono Alessandra Demichelis e Lara Picardi – Gli Avvocati; Joe Bastianich e Andrea Belfiore – Gli Italoamericani; Dario e Caterina Vergassola – Gli Ipocondriaci; Martina Colombari e Achille Costacurta – Mamma e Figlio; Federica Pellegrini e Matteo Giunta – I Novelli Sposi; Carolina Stramare e Barbara Prezja – Le Mediterranee; Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero – Gli Istruiti, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo – I Siculi, Giorgia Soleri e Federippi – Le Attiviste.

Il viaggio e le sfide che dovranno affrontare

Ma ora, veniamo alla nostra domanda, come fare per guardare Pechino Express in Tv e streaming? L’edizione 2023 di Pechino Express – La Via delle Indie andrà in onda per 10 puntate a partire proprio da questa sera, giovedì 9 marzo 2023 su Sky Uno HD, canale 108 di Sky. Ogni puntata che vedremo sarà composta da 2 episodi, con inizio fissato per le 21.15. Pare che non ci siano grosse novità per la questione delle sfide, e che il format rimarrà più o meno uguale all’anno scorso. Per la puntata di questa sera, poi, vi diamo una piccola anticipazione: la prima missione sarà ritrovare tre strumenti fondamentali per l’inizio della gara.

Pechino Express 2023 senza Sky?

Diciamo da subito che guardare Pechino Express anche senza Sky è possibile. In che modo? Coloro che non sono abbonati alla pay TV possono andare su NOW (ex NowTv), una piattaforma che dà la possibilità di guardare in streaming serie TV, film, documentari e partite di calcio in onda su Sky. Iscriversi è facile, e chiunque può farlo: basta andare sul sito o scaricare l’App. I nuovi utenti possono approfittare anche di ottime offerte di benvenuto.