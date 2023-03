Qual è l’itinerario di Pechino Express 2023? Tappe, concorrenti e dove vederlo in tv

Ci siamo, manca davvero poco ad una nuova, scoppiettante edizione del celebre reality itinerante Pechino Express. L’appuntamento è previsto per questa sera, 9 marzo, a partire dalle 21.25 su Sky Uno. A sfidarsi nove coppie di vip, una in meno rispetto allo scorso anno, che abbandonando la propria zona di comfort sono pronte ad immergersi in frizzanti e suggestive avventure. In totale, i chilometri percorsi durante le riprese del programma sono stati oltre 8 mila mentre la location, ancora una volta, si conferma essere il continente asiatico. Un lungo, affascinante e suggestivo percorso attenderà i concorrenti del reality. Ma quale sarà l’itinerario? Ecco qualche piccola anticipazione.

Il suggestivo percorso di Pechino Express 2023

La decima edizione di Pechino Express, il celebre reality itinerante, prenderà il via questa sera, giovedì 9 marzo. Pronti a darsi battagli a suon di affascinanti avventure in terre sconosciute nove coppie di vip che, zaino in spalla, sono pronti a regalare ai telespettatori tante emozioni e colpi di scena. I concorrenti in gara avranno inoltre modo di avvicinarsi a culture molto diverse dalla propria, esplorando luoghi davvero suggestivi. Il percorso di questa nuova edizione del programma e la via delle Indie. In particolare si toccheranno tre stati: India, Borneo Malese e Cambogia. Nella prima puntata si partirà dalla città di Mumbai, megalopoli con oltre 20 milioni di abitanti sita sulla costa occidentale dell’India.

Puntate

Il traguardo finale di Pechino Express 2023 farà invece tappa ad Angkor, sito archeologico più importante e maggiormente visitato del continente asiatico. Insomma, la gara tra le nove coppie di concorrenti si preannuncia davvero agguerrita ed affascinante. Ricordiamo infine che le puntate della trasmissione sono otto, dalla durata di 150 minuti ciascuna. Andranno in onda su Sky Uno ogni giovedì a partire dalle 21.25 e poi in replica su TV8. La finale del programma è prevista per l’11 maggio.