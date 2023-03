Malattia Giorgia Soleri, come sta oggi: ‘Durante Pechino Express la malattia mi ha fermata’

Giorgia Soleri, è una modella 27enne di Milano, impegnata nella nuova edizione di Pechino express. Nota non solo per le sue partecipazioni a vari spot pubblicitari e per il suo impegno per il rispetto dei diritti delle donne, ma anche in quanto da quattro anni è la compagna del frontman dei Maneskin, Damiano David.

Il malessere durante le riprese di Pechino Express

Proprio quest’ultimo ha raccontato in una intervista che Giorgia, nel corso delle riprese del programma nel quale le coppie di personaggi noti si sfidano lungo un percorso per raggiungere una ambita meta, ha avuto problemi di salute. La giovane modella ha dovuto fare i conti con i disturbi provocati dalla vulvodinia oltre a essere stata operata per endometriosi. Una serie di problemi debilitanti a causa dei quali la Soleri non ha voluto, però, rinunciare a questa avventura televisiva.

Solo qualche tempo fa la modella aveva spiegato quali fossero le patologie dalle quali è affetta chiarendo che spesso si sono rivelate per lei invalidanti, tanto da costringerla a stare ferma anche per lungo tempo. Eppure è stata messa all’indice da qualcuno che ha visto nelle sue dichiarazioni un controsenso rispetto alla partecipazione al programma televisivo.

La battaglia della modella per far riconoscere la sua malattia a livello sociale, medico ed economico

Ma Giorgia Soleri anche durante le riprese di Pechino express ha avuto malesseri. Uno stato di salute evidentemente precario che non l’ha fatta desistere dal prendere parte alla sfida. Nonostante la sua partecipazione non abbia mancato di provocare polemiche, tra le altre, da parte di Selvaggia Lucarelli. Ma Giorgia ha chiarito ampiamente qual è il disagio che le viene provocato dalla vulvodinia, una malattia ginecologica che le dà dolore cronico. Una malattia della quale, in qualche modo, è diventata anche portavoce chiedendo: ‘Il riconoscimento sociale, medico ed economico di una patologia ancora troppo sottovalutata’.