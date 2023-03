Come finisce Che Dio ci Aiuti 7: trama ultima puntata

Andrà in onda domani sera, 16 marzo, l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7 e in tanti si stanno chiedendo: Quale sarà il finale di questa stagione della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi? Andiamo a scoprire insieme come si concluderà questo settimo appuntamento con la serie tv.

Il segreto di Sara

Azzurra confida a Suor Teresa il segreto di Sara e la religiosa invita Azzurra a non dire niente a nessuno, non trovando però quest’ultima d’accordo. E allora Suor Teresa si vede costretta a rivolgersi al Vescovo e accusa Azzurra di insubordinazione. Ma per Sara ci sono altre novità, perché Marco arriva ad Assisi. Tutta la puntata sembra ruotare proprio intorno al segreto di Sara.

Ma a un certo punto Suor Teresa allerta i servizi sociali, mentre Azzurra cerca conforto in Suor Angela. Intanto Ludo e Cate, non si rendono conto di quanto sta accadendo e pensano che Emiliano e Sara possano avere un futuro insieme.

Azzurra (Francesca Chillemi) prenderà i voti

Sempre nella puntata conclusiva, Francesca Chillemi, Azzurra, prenderà i voti e alla sua vestizione penserà proprio Elena Sofia Ricci, che tornerà a vestire per l’occasione i panni di Suor Angela. Una cerimonia che segna un passaggio importante nella vita di Azzurra che ora dovrà imparare a fare da sola senza il sostegno di Suor Angela.

Nel corso dell’ultima puntata Suor Teresa e Suor Angela andranno in gita insieme a San Vito di Cadore, ma verranno derubate del pulmino. E a correre in loro aiuto saranno il commissario Vincenzo Nappi e l’agente Huber Fabricetti, due personaggi di Un passo dal Cielo. Le due religiose, invece, verranno chiamate a riconoscere i possibili ladri. Ora non resta che aspettare di veder domani, 16 marzo, tutto quello che l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti ha in serbo per i suoi telespettatori.