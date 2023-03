Come finisce Sei donne il mistero di Leila su Rai 1: trama ultima puntata

L’ultima fiction di Rai 1 Sei donne il mistero di Leila, entusiasma il pubblico che è in attesa dell’ultima puntata che verrà mandata in onda stasera, martedì 14 marzo. In tanti si chiedono come finirà per le protagoniste della serie tv?

Riuscire a capire cosa sia successo a Leila, la donna scomparsa, resta il nodo principale della fiction e dell’impegno portato avanti dal Pm Anna Conti che, insieme all’ispettore Emanuele Liotta, analizza anche i video del centro sportivo che era frequentato dalla donna. Da queste indagini emerge un altro elemento importante: Leila da dopo l’estate manifestava un certo disagio.

Le indagini per riuscire a scoprire cosa sia successo a Leila

Adesso le attività investigative sono incentrate a cercare di capire cosa fosse successo alla ragazza scomparsa e viene interrogata Aysha, la migliore amica di Leila, per cercare di capire cosa stesse vivendo, cosa le fosse successo. La ragazza non sembra sapere nulla, se non che l’amica a fine estate voleva farsi del male.

Nelle indagini ruolo fondamentale avrà anche l’insegnante di Leila che fornisce una ipotesi su quanto potrebbe esser successo alla ragazza. Probabilmente ha vissuto una storia d’amore che non è andata come avrebbe dovuto, facendola cadere nello sconforto. Da qui le investigatrici decidono di fare un sopralluogo nella villa al mare, dove Leila trascorreva le estati insieme alla famiglia.

Nella casa estiva dove la scomparsa trascorreva le sue vacanze potrebbero arrivare le risposte

A questo punto il pubblico ministero si concentra proprio di quanto ha provocato in Leila questo stato di prostrazione. Cerca di capire cosa sia successo a Leila prima della sua scomparsa. Un nodo da sciogliere quest’ultimo per poter riuscire a ritrovare la giovane. E sembra proprio che nella casa del mare le risposte arrivino…

Nonostante le puntate vengano trasmesse su Rai 1, come di consueto i telespettatori potranno guardarle anche su RaiPlay in qualsiasi momento.