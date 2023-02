Come seguire Sanremo 2023 in diretta tv o in streaming su Rai Play: orario di inizio e fine delle serate

Tutti pronti a sintonizzarsi su Rai 1 stasera per seguire in diretta il Festival di Sanremo 2023. Ma la kermesse canora è visibile solo in tv? La risposta è no. Gli appassionati del Festival della canzone italiana potranno seguire minuti per minuto lo show anche su RaiPlay. Questo significa che potrà essere seguita da computer, smartphone, tablet e smart tv.

Sarà possibile seguire il Festival anche da RaiPlay

Via streaming gli appassionati potranno vedere il Festival godendo anche della funzione restart per rivedere tutto dall’inizio nel caso in cui vi foste sintonizzati in ritardo. Tutte e cinque le serate saranno visibili su RaiPlay, considerando, anche che ogni appuntamento verrà rilanciato on demand, così da consentire agli spettatori di vedere il programma in qualsiasi momento della giornata.

Per restare aggiornati su tutto quello che ruota intorno al Festival sarà possibile seguire anche il Prima Festival, quest’anno condotto da Andrea Delogu, Jody Cecchetto e gli Autogol; ma anche Viva Rai 2… Viva Sanremo, condotto da Fiorello e tutte e 28 le esibizioni dei big in gara. Insomma con il collegamento in streaming non perderete assolutamente nulla.

Come seguire la kermesse canora da RaiPlay

Il servizio è gratuito ed è possibile usufruirne collegandosi da computer al sito www.raiplay.it. Se, invece, voleste seguirlo da tablet o da smartphone allora serve scaricare una apposita app per accedere alla quale occorrerà una registrazione. Siccome poi gli italiani nel mondo sono numerosi e tantissimi sono appassionati alla kermesse, RaiPlay consente anche a loro di seguire la trasmissione.

Sono quindi state messe a disposizioni diverse possibilità di non mancare all’appuntamento che prende il via stasera 7 febbraio e si protrae fino all’11 febbraio con il festival della musica italiana. Il Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus sarà visibile su Rai Uno e anche su RaiPlay… non resta che sintonizzarsi e iniziate a sostenere il proprio artista preferito.