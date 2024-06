Come sta Fedez? “E’ di nuovo ricoverato”, cosa sappiamo al momento

Come sta Fedez? Questa una delle domande più ricercate in questi minuti sul web. Spuntano nuove voci circa un nuovo ricovero in Ospedale. E i fan tornano in allarme per capire il suo reale stato di salute.. Ecco cosa sappiamo al momento.

Fedez è uno dei rapper in grado di catalizzare su di sé l’attenzione e il clamore mediatico di un intero Paese, e non solo per le sue performance artistiche. Del resto negli ultimi mesi sono state scritte pagine e pagine di gossip su di lui e sulla sua vita privata – il cantante è perfino finito al centro della cronaca per un caso di aggressione – a partire, ovviamente, dalla fine della sua relazione con la regina dei social Chiara Ferragni. A tenere banco sono state però anche le sue condizioni di salute, che di certo non sono un mistero dopo l’intervento subito qualche tempo fa: oggi però, a questo proposito, sono state diffuse altre voci circa un suo possibile nuovo ricovero in Ospedale. Ma cosa c’è di vero?

“Fedez è in Ospedale”: cosa sappiamo

Ad alimentare voci circa un presunto possibile peggioramento delle sue condizioni di salute è stato Alessandro Rosica che con la sua pagina Investigatoresocial conta oltre 1,7 milioni di followers. Si legge in un post diffuso poco fa:

“Fedez è stato ricoverato… in bocca al lupo e torna presto, devi sfamarci con il gossip. P.s l’altra volta ti ho allungato la vita”

Come era immaginabile queste poche righe sono bastate per scatenare il tam tam social e in tantissimi hanno ricondiviso e commentato il post. Aggiunge ancora Rosica:

“Qui non si tratta di gossip. Possiamo avere difronte chiunque. La salute è una cosa seria e Fede la sta affrontando ogni giorno. Buona fortuna Fede”

Le ultime news sullo stato di salute di Fedez

Al momento, è opportuno precisare, non ci sono ancora conferme ufficiali circa un ricovero di Fedez in Ospedale se non, per l’appunto, le parole rilasciate dal critico ed esperto di gossip. Una situazione analoga, del resto, si era ripresentata lo scorso 30 maggio: in quella circostanza nuovamente fan e sostenitori del cantante erano stati messi in allarme circa un suo presunto ricovero d’urgenza, prima della smentita – con tanto di frecciatina – dello stesso Fedez su Instagram, quantomeno circa la gravità delle sue condizioni. “Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”, aveva detto il rapper. Oggi però nuovi rumors alimentano la preoccupazione attorno alle sue condizioni di salute.

“Non credo sia grave”

Quindi come sta realmente Fedez? Difficile al momento dirlo. Anche perché lo stesso Rosica precisa nei commenti. “Non credo sia grave ma va controllato sempre“. Non è da escludere dunque che il cantante si sia sottoposto semplicemente ad una visita di routine. A breve forse, allora, ne sapremo di più.