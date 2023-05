Concerto Calcutta 2023, tutte le date: ecco quando sarà a Roma, prezzi biglietti

Calcutta torna sul palco: il nuovo tour, in programma per l’artista originario di Latina, toccherà otto palasport di importanti città italiane. Un grande ritorno atteso da molti fanatici del panorama musicale Indie che oggi, 23 maggio, diventerà ancora più concreto, dato che dalle ore 13 i biglietti delle sue prossime date nazionali saranno disponibili per l’acquisto sui siti di ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Calcutta in concerto a quattro anni dall’ultimo live

L’ultimo live di Calcutta risale a quattro anni fa, mentre il suo ultimo album “Evergreen” ha compiuto cinque anni. “Cosa mi manchi a fare”, il successo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico è stato solo l’inizio di una carriera che lo ha visto conquistare tantissimi giovani e non solo. Il nuovo disco ancora non esiste, ma, come ha detto su Instagram, “arriverà” forse dopo l’estate o per l’inizio dell’autunno, poco prima dell’inizio del suo tour, insomma. Calcutta da tempo si era allontanato dalle scene e dai social. Ora, però, sembrerebbe pronto a tornare.

Tutte le tappe italiane e i prezzi

Relax Tour partirà da Firenze, il 2 dicembre al Nelson Mandela Forum, si sposterà il 3 dicembre all’Unipol Arena di Bologna, arriverà il 7 dicembre al Palazzetto dello Sport di Roma, mentre il 10 dicembre sarà al Palaflorio di Bari, il 12 dicembre al Palapartenope di Napoli, il 14 dicembre alla Kioene Arena di Padova, il 16 dicembre al Pala Alpitour di Torino e terminerà a Milano, il 18 dicembre al Mediolanum Forum.