Concerto Giorgia 2023 a Roma: ecco dove, quando e costo biglietti

Dopo lo straordinario successo avuto al Festival di Sanremo 2023, tra grandi applausi e qualche critica di routine, la mitica Giorgia, ora, si prepara per il sul tour di concerti in Italia, con tappa immancabile anche a Roma.

Il successo di ”Parole dette male” a Sanremo 2023

Sanremo 2023 è stato un grande successo mediatico, a dimostrarlo sono stati i numeri degli ascolti registrati durante la settimana più attesa di febbraio. Il padrone di casa e conduttore artistico Amadeus, infatti, si è detto molto soddisfatto dei risultati ottenuti, grazie anche alla presenza di forti personalità, come quella della sua spalla Gianni Morandi, oppure della mitica Chiara Ferragni che ha letteralmente infiammato tutti gli schermi. Tra i tanti artisti che si sono alternati sul palco dell’Ariston anche la bravissima Giorgia.

Il nuovo album di Giorgia ”Blu”

Il suo brano, “Parole dette male”, l’ha vista tornare a Sanremo a distanza di 22 anni, e pare sia stato molto apprezzato dagli italiani, che l’hanno già ascoltata decine e decine di volte, tra radio e streaming. Proprio in queste ore, poi, Giorgia ha annunciato il suo lungo tour 2023 che passerà per teatri e palasport di tutta Italia. In concomitanza c’è anche l’uscita del suo nuovo attesissimo album, dal titolo ”Blu”, dello scorso 17 febbraio, a distanza di sette anni da Oronero. Il tour inizierà dai teatri, e proseguirà anche nei Palasport. Ecco di seguito tutte le date.

Tutte le date del tour 2023 di Giorgia: i teatri

2 maggio – NAPOLI – TEATRO SAN CARLO

3 maggio – BARI – TEATRO PETRUZZELLI

5 maggio – MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE

11 maggio – CREMONA – TEATRO PONCHIELLI

14 maggio – COMO – TEATRO SOCIALE

22 maggio – VERONA – TEATRO FILARMONICO

24 maggio – PARMA – TEATRO REGIO

30 maggio – FIRENZE – TEATRO DELLA PERGOLA

31 maggio – REGGIO EMILIA – TEATRO VALLI

3 giugno – TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

8 giugno – BERGAMO – TEATRO DONIZETTI

12 giugno – ROMA – TEATRO DELL’OPERA

Le date e tappe nei Palasport