Conduttrice seconda serata Sanremo 2022, chi affianca Amadeus oggi 2 febbraio

Dopo il debutto di Ornella Muti, questa sera torna il Festival di Sanremo 2022 per la seconda e imperdibile serata. Al fianco di Amadeus, che per la terza volta consecutiva è alla conduzione, ci sarà l’attrice giovanissima Lorena Cesarini, conosciuta dal pubblico soprattutto per aver interpretato ‘Isabel’ in Suburra.

Lorena Cesarini, chi è la conduttrice del Festival di Sanremo stasera 2 febbraio 2022

Lorena è un’attrice, nata nel 1987, ed è nota al pubblico per aver interpretato in Suburra, serie di successo, Isabel Mbamba, la prostituta che ha fatto innamorare Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi. Lorena Cesarini, però, prima di diventare un’attrice, ha lavorato all’Archivio Centrale dello Stato e poi come cameriera, prima di essere notata e prima di approdare su Netflix e sul grande schermo. Tra i suoi film ricordiamo Arance e martello, Il professor Cenerentolo con Pieraccioni.

Chi è il fidanzato di Lorena Cesarini e Instagram

Non sappiamo molto della sua vita privata, sembra essere riservata e non si sbilancia molto neanche su Instagram. Qui, su questo social, è molto seguita: con l’account @@lorena_monroe_cesarini vanta oltre 21 mila followers.