Cuori 2 su Rai 1: quando esce, trama, cast e anticipazioni della seconda stagione

Sta tornando la serie che ha fatto innamorare milioni di italiani. La serie “Cuori” farà il suo ritorno con 12 nuovi episodi che andranno in onda su Rai1 nell’autunno 2023. Vediamo disossa parleranno le nuove puntante e quali saranno i personaggi protagonisti della serie.

Cosa accadrà ai protagonisti?

La seconda stagione della serie tv “Cuori” è ancora in produzione. Infatti, le riprese hanno avuto inizio a metà settembre a Torino e termineranno a fine gennaio 2023. I nuovi episodi non partiranno dal punto esatto in cui abbiamo lasciato l’ultimo episodio della prima stagione ma ci sarà un piccolo salto temporale. L’attrice Pilar Fogliati, la Delia della serie, ha dichiarato che il suo personaggio vedrà crollare alcune certezze e che il conflitto eterno tra cuore e lavoro sarà ancora più duro. Arriveranno, però, nuovi corteggiatori per la cardiologa e, inoltre, piomberà nella sua vita un personaggio femminile inedito e assai importante. Questa nuova stagione sarà all’insegna del cambiamento anche per il look di Delia che, inseguito agli eventi della scorsa stagione, sotto il camice bianco, sarà più colorato e alla moda. Matteo Martari, invece, rivela che il suo personaggio sarà molto più concentrato sul lavoro per quanto riguarda i pacemaker e la cardiochirurgia infantile. Ovviamente, Alberto rimarrà il solito uomo con determinati valori e con una voglia innata di prendersi cura di chi gli è vicino più di quanto, magari, riesca a fare con se stesso.

Il dietro le quinte e le nuove location

Martari afferma che, al momento, le scene che stanno girando avvengono all’interno dell’ospedale e a casa di Alberto. Inoltre, rivela che nella seconda stagione ci sarà qualche nuova location, sempre a Torino. Nella città in questione, gli attori principali hanno anche preso casa anche se ognuno in un quartiere diverso; il motivo: scoprire ogni lato della città per amarla a pieno. Pilar, inoltre, annuncia che il lavoro è a metà e prossimo al termine. In questo periodo, ma soprattutto in quello finale, le temperature sono abbastanza basse e ciò costringe e costringerà gli attori a lavorare non proprio in una situazione confortevole. Per quanto riguarda le precauzioni Covid-19, Pilar dichiara che i tamponi vengono eseguiti ogni settimana e conclude tranquillizzando i fan con una frase che mai come questi ultimi anni ha racchiuso tanto significato: “sta andando tutto bene”.