Da noi a ruota libera, chi sono gli ospiti di domenica 10 aprile 2022: le anticipazioni

Come ogni domenica, dopo il salotto televisivo di Mara Venier, l’appuntamento su Rai 1 dalle 17.20 è con Da noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini, ora impegnata anche nel primo show ‘ecologico’ al fianco di Francesco Gabbani. Ma chi arriverà in studio come ospite? E chi si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera?

Le interviste di oggi

Francesca Fialdini oggi ospiterà Orietta Berti, Samuele Bersani e gli attori Livio Kone, nel cast della fiction ‘Noi’, e Miguel Gobbo Diaz, tra i protagonisti della serie tv di successo Nero a metà, giunta alla sua terza stagione.

Il format

Per chi non lo sapesse, il programma ogni domenica ha un filo conduttore, un macro argomento da approfondire con testimonianze, racconti, contributi. Una scoperta diversa, domande diverse sollecitate dalla ruota che è sempre più protagonista di questa edizione. Ruota che fornisce spunti, indizi, ricordi e rivelazioni. La trasmissione che vede al timone la Fialdini aiuta a condividere emozioni ed esperienze, per una domenica all’insegna del sorriso e della leggerezza.