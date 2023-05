Dalla strada al palco, anticipazioni finale 2 maggio 2023: ospiti e concorrenti

Dalla strada al palco torna in televisione su Rai 1 in prima serata. Domani, martedì 2 maggio 2023, alle 21.20 ci sarà l’ultimo appuntamento con la trasmissione condotta da Nek. La finale dello show porta in tv il mondo degli artisti di strada che si esibiscono e raccontano la propria storia davanti al pubblico in studio e agli ospiti vip.

Dalla strada al palco, il 2 maggio la finale

Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, con la regia di Sergio Colabona, “Dalla strada al Palco” è una preziosa vetrina per gli artisti di strada, e dà loro la possibilità di esprimere la propria arte in televisione, davanti all’occhio attento di milioni di italiani. Sono 15 i finalisti che, selezionati nel corso delle varie serate dal pubblico in studio e da alcuni “passanti importanti”, si sfideranno per aggiudicarsi il premio di Miglior Artista di Strada D’Italia nel corso di questa puntata decisiva.

Dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, i buskers hanno incantato i telespettatori con le loro esibizioni nello studio che ricrea le atmosfere delle piazze accompagnati sul palco dal Maestro Luca Chiaravalli. A sedere al posto dei “passanti speciali” l’attore, comico e commediografo italiano Francesco Paolantoni insieme al comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore Gabriele Cirilli. Alla conduzione, dall’inizio alla fine del programma, il noto cantautore Nek.

Da chi è prodotto il programma

“Dalla strada al Palco” è un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, a cura di Daniela Di Mario e Tiziana Iemmo e – per Stand by me – di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Stand By Me: Claudia Santilio. La regia è di Sergio Colabona.