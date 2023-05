Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati? Ultime news sulla coppia

Oriana Marzoli ha 29 anni, è originaria del Venezuela ed è ormai molto nota in Italia, dove si è trasferita per partecipare a diversi programmi televisivi. Ed è diventata nota al grande pubblico soprattutto per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto e si è innamorata di Daniele Dal Moro. Oggi diverse sono le spie che fanno pensare a una crisi tra i due. Crisi o addio? Interrogativo che mette in allarme i fan della ribattezzata coppia “Oriele”. Quest’ultima sembra essere in difficoltà dopo due mesi di amore. L’influencer venezuelana ha lasciato Verona, dove viveva con il modello, ed è partita per Milano. Poi ha smesso di seguirlo su Instagram e ha lanciato un allarme su Twitter: “Non sto bene”.

Oriana a Milano senza Daniele: cosa sta succedendo tra i due

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono conosciuti al Grande Fratello Vip ed è subito sbocciato l’amore tra i due, nonostante alcune difficoltà. Dopo la fine del reality show, hanno continuato la loro relazione lontano dalle telecamere, tra passeggiate, cene e viaggi. Daniele ha anche portato Oriana nella sua città, Verona, dove hanno vissuto insieme per un periodo. Tuttavia, nelle ultime ore, qualcosa sembra essere cambiato tra i due. Oriana ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui si vede in stazione con le valigie, pronta a partire per Milano. Nella didascalia, ha scritto: “Cambio città”. Un dettaglio che ha subito fatto insospettire i fan della coppia, che si chiedono perché la ragazza sia andata via da sola e senza Daniele. Secondo alcune indiscrezioni, Oriana sarebbe andata a Milano per motivi di lavoro e non avrebbe voluto portare con sé Daniele per non distrarlo dai suoi impegni professionali. La ragazza avrebbe anche dichiarato di essere ancora innamorata del modello e di non aver nessun problema con lui.

Oriana non segue più Daniele su Instagram:

Ma non è tutto. Un altro segnale che fa pensare a una crisi o a una rottura tra Oriana e Daniele è il fatto che l’influencer venezuelana ha smesso di seguire il modello su Instagram. Un gesto che di solito significa una rottura definitiva o perlomeno un distacco tra i partner. Anche i fan più attenti si sono accorti di questo dettaglio e hanno iniziato a chiedersi cosa sia successo tra i due. Daniele, invece, continua a seguire Oriana sul social network e non ha cancellato le foto che li ritraggono insieme. L’ex gieffino non ha commentato la situazione e non ha dato spiegazioni ai suoi follower. L’ultima volta che si è mostrato con Oriana è stato sabato 27 maggio, quando hanno fatto una diretta Instagram insieme. Il motivo per cui Oriana ha deciso di non seguire più Daniele su Instagram non è chiaro. Forse si tratta solo di una lite passeggera o di un momento di stanchezza. Oppure c’è qualcosa di più grave che li ha allontanati. Alcuni fan hanno ipotizzato che ci sia una terza persona in mezzo o che ci siano stati dei tradimenti.

Oriana lancia un allarme su Twitter: “Non sto bene”: gli Oriele in crisi

A preoccupare ancora di più i fan degli “Oriele” è stato un messaggio che Oriana ha pubblicato su Twitter nella giornata di domenica 28 maggio. L’influencer si è rivolta ai suoi sostenitori, chiedendo loro di non taggarla più in post d’amore su Instagram. Ha poi aggiunto: “Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo, non sto bene. Grazie…”. Le parole di Oriana non lasciano spazio a dubbi: la ragazza sta attraversando un momento difficile dal punto di vista sentimentale e non vuole vedere immagini o frasi che le ricordino il suo amore con Daniele. I fan hanno risposto al suo appello con messaggi di sostegno e incoraggiamento, sperando che si tratti solo di una crisi passeggera e non di una fine definitiva. Oriana ha poi precisato che il suo messaggio non era riferito a Daniele, ma a una situazione personale che sta vivendo. Ha infine promesso di tornare presto sui social con il sorriso.