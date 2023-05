Fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si suicida: cosa è successo

Si è chiusa da qualche tempo il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, che ha portato alla vittoria Nikita Pelizon. Tra le altre coppie che hanno incuriosito gli appassionati del reality, quella comporta da Oriana Marzoli e Daniele Del Moro. I due ragazzi hanno registrato diversi fan che si sono appassionati alle loro vicende. Ed è proprio in relazione a una follower della coppia che si è diffusa una terribile notizia: una loro fan si sarebbe suicidata.

La notizia della fan che si è tolta la vita a causa del bullismo

Un post twitter ha dato notizia della tragedia: “Allora ragazzi ho una brutta notizia… Quella ragazza si chiama Lindsay si è suicidata 2 giorni fa per molestie scolastiche…”. Una vera è propria seguace di Oriana e Daniele, al punto da aver creato una fanpage per seguire più da vicino i suoi due idoli e pubblicare notizie in merito.

La reazione di Daniele e Oriana distrutti dall’accaduto

Daniele è rimasto particolarmente colpito dalla notizia e ha immediatamente scritto un messaggio di cordoglio: “Ti abbraccio piccola Linsday. Grazie davvero piccola. Sto bullying please”. Ma la notizia ha riempito di dolore e tristezza tantissimi ragazzi che sui social hanno manifestato il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia della giovane. Anche Oriana si è dimostrata affranta dall’accaduto, soffermandosi in particolare su quanto le parole possano ferire. “Le cose che si dicono…Non sappiamo la situazione e i limiti altrui…Non sappiamo quanto possiamo ferire chi ci sta davanti…”.

Tantissimi i messaggi di dissenso e di condanna contro gli atti di bullismo e soprattutto contro coloro che hanno spinto la giovane ragazza al punto da togliersi la vita. Nonostante intorno alla vicenda di Lindsay su sia creata un vero e proprio cordone di amore, almeno per il momento, nessuno dei familiari è intervenuti in merito.