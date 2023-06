Danny Quinn ha avuto un flirt con Patrizia Rossetti? Tutto sul gossip

Il concorrente del reality Alberto de Pisis avrebbe rivelato al conduttore Alfonso Signorini un presunto flirt clandestino tra la conduttrice di “Buon Pomeriggio” nonché concorrente del GF VIP 7 Patrizia Rossetti e l’attore Danny, figlio di Anthony Quinn. Lui sarebbe stato sposato all’epoca dei fatti e oggi proprio lui ritornerà in tv, sul piccolo schermo, per raccontarsi ai microfoni di Oggi è un altro giorno su Rai 1.

Danny Quinn ha avuto un flirt con Patrizia Rossetti? Una bomba di gossip dal confessionale

Nella puntata di lunedì 12 dicembre scorso, quella del Grande Fratello Vip 7, andata in onda in diretta su Canale 5, è scoppiata una bomba di gossip che ha lasciato tutti a bocca aperta. Alfonso Signorini ha chiesto a Giaele e Alberto di fare delle ricerche su una possibile storia d’amore che Patrizia Rossetti, una delle concorrenti del reality, avrebbe avuto con un famoso attore, sposato al momento dell’incontro. Si tratterebbe di Danny Quinn. Alberto De Pisis, dal confessionale, ha raccontato al conduttore quello che ha scoperto: “Ho già un nome e non so se posso dirlo in diretta. Sì un flirt celebre, un nome famoso, un attore molto, molto, molto importante. Sì una persona famosa ovviamente. Non è una storia finita sui settimanali”.

Come si sono conosciuti

Secondo quanto rivelato da Alberto De Pisis al GF Vip, Danny Quinn e Patrizia Rossetti si sarebbero conosciuti durante una sfilata dove lei si sarebbe seduta sulle ginocchia di lui. “Lì i paparazzi sono impazziti, però nessuno sa veramente, secondo me, i tasselli. Mi ha fatto impazzire perché ai tempi conduceva Buon Pomeriggio e l’ha subito portato nella trasmissione a gratis”, ha chiosato il concorrente. Alfonso Signorini ha mostrato stupore per la notizia: “Ma davvero usciva con Danny Quinn? Oddio ragazzi ma lui è sposato. Ma era sposato anche ai tempi là!”, ha esclamato il conduttore. Anche Biagio D’Anelli, dj ed esperto di gossip, ha dato conferma del flirt tra i due, rispondendo ad un follower su Instagram.

Chi sono Danny Quinn e Patrizia Rossetti

Danny Quinn è un noto attore italiano attivo al cinema e in televisione, figlio dell’attore americano Anthony Quinn e della costumista Jolanda Addolori. Ha recitato in film come Il grande cocomero, La scorta, La sindrome di Stendhal e in fiction come La piovra 7 e Il bello delle donne. È stato sposato dal 1992 al 2002 con l’attrice Valeria Golino.

Patrizia Rossetti è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana, nota per essere stata la regina delle televendite e per aver condotto programmi come Buon Pomeriggio e La vita in diretta. Ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip, uscendo volontariamente per motivi di salute. Ha raccontato di aver avuto diverse storie d’amore nella sua vita, tra cui un matrimonio a Las Vegas con un autore musicale. I due hanno avuto davvero un flirt? Nulla di certo, solo tanto gossip!