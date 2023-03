Dario Farina: chi è, età, carriera, canzoni di successo, Felicità, moglie e figli

Una grande puntata quella che si prospetta tra poco nel noto programma Rai condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, perché in studio sarà presente anche il mitico Dario Farina, compositore, musicista e cantautore. Ma siete davvero sicuri di conoscerlo bene? In questo articolo qualche informazione in più per prepararvi al meglio per la puntata di oggi, venerdì 10 marzo 2023.

Chi è il noto compositore Dario Farina: i successi

C’è una canzone, in particolare, per cui lo ricordiamo, ed è certamente ”Felicità”, cantata da Al Bano e Romina, ma anche ”Mamma Mia”, il grande tormentone e successo dei Ricchi e Poveri. E ancora, per continuare a citare, anche ”Ci sarà”, che gli valse il primo posto al Festival di Sanremo nel 1984. Volete altri esempi? ”Se mi innamoro”, che vinse sempre il Festival e proprio l’anno successivo, nel 1985.

Biografica e la nascita della canzone ”Felicità”

Dario Farina è un compositore, cantante e produttore discografico attivo in Italia, la cui nascita, però, è collocata al Cairo (Egitto), e datata 14 ottobre 1946. Oggi ha 76 anni di età. In una passata intervista al Fatto Quotidiano, Roberto Farina, nipote di Dario, ha ricordato come è nato il grande successo ”Felicità”, poi divenuta famosa anche grande alla poderosa voce di Al Bano e Romina Power. A quanto pare, il brano era nato da un’unione di almeno 3 talenti, da una parte il discografico Freddy Naggiar, poi il paroliere Popi Minellono e Dario Farina. Come ha raccontato il nipote, qualche anno dopo: “Freddy stimolò mio zio a insegnare a un giovane compositore come si fa un pezzo di successo, Dario a casa di Popi improvvisò su una pianola un motivetto, ed era il motivetto di “Felicità”, poi quasi se lo scordò e dovette telefonare al ragazzo per ricordarsi quella improvvisazione casuale”, ha svelato il nipote di Dario Farina. E ha aggiunto: “Freddy chiuse a chiave in una stanza il paroliere Popi, grande fumatore, e gli disse: Non ti faccio uscire fino a quando non hai scritto le parole, voglio un testo da Baci Perugina”.

Vita privata, moglie e figli

Purtroppo, su questo fronte, dobbiamo deludervi. La vita privata di Dario Farina è assolutamente top secret, e non si sa davvero nulla. Completamente schermato da infiltrazioni, non sappiamo neppure se sia sposato o abbia avuto dei figli.