Dario Vergassola, chi è la moglie: età, lavoro e figli

È tutto pronto per una nuova edizione di Pechino Express 2023, l’amato programma-avventura che porta in viaggio per l’Asia i concorrenti i gara. Le coppie che concorrono dovranno raggiungere alcune tappe attraversando l’India e la Cambogia, per poi raggiungere una tappa finale dal valore di 10mila euro, ma chi vincerà quest’anno? In gara c’è anche Dario Vergassola in compagnia della figlia Caterina, attorno a loro c’è tanta curiosità. Chi è la moglie di Dario, nonché la madre della loro figlia? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è la moglie di Dario Vergassola? Età e lavoro

Dario Vergassola è un noto comico e cabarettista italiano di 67 anni. Con la sua comicità ha intrattenuto milioni di telespettatori durante gli anni, ma fuori dal palco del teatro o dal set televisivo, rimane una persona molto gelosa dei segreti della sua privacy. Molte volte i giornalisti gli hanno chiesto chi fosse sua moglie, ma lui non ha mai voluto rivelarne il nome che tutt’oggi rimane segreto. Sappiamo che il loro amore dura la tutta la vita, si sono innamorati giovanissimi, quando lui ancora era un operaio nelle fabbriche di La Spezia e ancora non aveva intrapreso la carriera da comico. Quindi, pare siano sposati da moltissimi anni e dal loro amore sono nati due figli: Caterina e Filippo. L’unico aneddoto che si è lasciato trapelare su sua moglie riguarda il suo carattere, che sembra non essere dei migliori. Infatti, scherzando, o forse no, ha detto più volte che sua moglie è una persona molto seria e che incute molto timore, ancora oggi sia a lui che ai figli. Non sappiamo precisamente quanti anni abbia né che lavoro faccia.

Dario Vergassola a Pechino Express con la figlia Caterina

Dario Vegassola parteciperà a Pechino Express 2023 in compagnia di sua figlia Caterina. I due formeranno la coppia degli “Ipocondriaci“. Entrambi sono molto emozionati per questa nuova avventura, soprattutto lei perché non ha mai avuto esperienze nel mondo della televisione. Ha 34 anni ed è l’unica figlia del comico, frutto del suo matrimonio lungo una vita e sempre tenuto nel mistero. Caterina e suo padre percorreranno assieme l’Asia per ottenere una cifra in denaro da donare in beneficienza. L’unico loro aiuto saranno alcuni indizi di Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca, i due conduttori. Riusciranno a raggiungere la tappa finale e a tornare a casa? Questo è tutto da scoprire!

La storia della loro famiglia

Dario Vergassola, per gran parte della sua vita, prima di diventare un comico, è stato un operaio dell’Arsenale della sua città natale. Dopo le prime apparizioni in pubblico viene chiamato in tutta Italia per le sue esibizioni, ma è costretto a rifiutare molti inviti perché la sua situazione familiare non è facile. Sua madre è malata e senza soldi, mentre lui ha già due figli e sua moglie non lavora. Per un periodo fa entrambi i lavori, ma, in età matura, arriva il successo come cabarettista e decide di lasciare il lavoro come manovale. Viene assunto da Mediaset e porta i suoi sketch comici in tantissimi programmi tv: Zelig, Mai dire Gol, Maurizio Costanzo Show e altri. Ha avuto molto successo anche con i due libri che ha pubblicato: “Storie vere di un mondo immaginario” e “Cinque racconti delle cinque terre”. Dario ha una grandissima passione per la fotografia e sul suo profilo Instagram da oltre 30mila followers condivide molti dei suoi scatti.