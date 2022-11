Dazn Plus e l’offerta per il Black Friday: sconto fino al 28 novembre 2022

In occasione del Black Friday anche DAZN ha rivolto un’offerta eccezionale ai suoi (ex) clienti. Infatti, con una mail ha comunicato che fino al 28 novembre prossimo tutti coloro che in passato sono stati clienti DAZN possono avere uno sconto comprando una carta prepagata DAZN Plus. Una offerta che dura tre mesi.

L’offerta DAZN per gli ex clienti

La piattaforma che trasmette le partite di Serie A mette a disposizione dei suoi ex clienti la possibilità di acquistare DAZN Plus a 79,90 invece che a 119,97 euro. Chiunque abbia i requisiti e sia interessato può procedere all’acquisto sulla pagina DAZN di Amazon. Seppure bisogna tenere a mente che il prezzo scontato non viene visualizzato subito, ma alla fine del procedimento e prima della conferma del pagamento.

Come comprare la carta prepagata DAZN

Chi voglia procedere all’acquisto deve accedere su Amazon, scegliere l’opzione acquista carta prepagata e al termine del procedimento prima della conferma del pagamento verrà effettuato lo sconto. Una mail verrà inviata all’acquirente con la carta prepagata e il codice per attivare l’abbonamento. Sarà poi possibile effettuare il login in DAZN con la mail e la password indicata.

Una volta terminati i tre mesi di promozione l’abbonamento scadrà, fatta salva la possibilità del cliente di inserire un metodo di pagamento aggiuntivo. In questo caso ogni mese l’abbonamento si rinnoverà a 39,99 euro.