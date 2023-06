Di cosa parla il nuovo film Disney Elio: trama, data di uscita, trailer

Un bambino solitario, un equivoco galattico, una grande avventura. Questi sono gli ingredienti di Elio, il nuovo film Disney Pixar che vi farà sognare e divertire con le sue immagini spettacolari e la sua storia emozionante. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo attesissimo lungometraggio animato. Vediamo insieme tutte le informazioni, dalla trama alla data di uscità alle curiosità varie.

“Elio”, il nuovo film Disney

Elio è un ragazzino di undici anni che vive a Los Angeles con la sua madre Olga, una scienziata che lavora a un progetto militare top secret. È introverso e timido, e non ha molti amici. La sua passione è l’astronomia, e ama osservare le stelle con il suo telescopio. Un giorno, però, riceve una chiamata inaspettata: una voce aliena lo saluta e lo invita a salire a bordo di una navicella spaziale. Il bambino scopre così che gli extra terrestri lo hanno scambiato per l’Ambasciatore del Pianeta Terra, il leader che dovrebbe rappresentare l’umanità in una conferenza intergalattica. Incuriosito e affascinato, Elio decide di accettare l’invito e si ritrova catapultato in un viaggio straordinario attraverso la galassia, dove incontrerà diverse specie aliene e dovrà affrontare sfide e pericoli. Nel frattempo, sua madre Olga cercherà di rintracciarlo e salvarlo, scoprendo che il suo progetto ha a che fare con la chiamata ricevuta da Elio. Riuscirà Elio a tornare a casa e a scoprire chi è davvero?

Una data da segnare in agenda

Elio uscirà nelle sale cinematografiche italiane il primo marzo 2024, dopo essere stato presentato in anteprima al Festival di Berlino. Il film è stato realizzato per il cinema e non sarà disponibile su Disney Plus, almeno per i primi mesi dopo l’uscita. Nel frattempo il primo trailer di Elio è stato rilasciato il 14 giugno 2023, sia in versione originale che in italiano. Quest’ultimo mostra alcune scene del film, come la chiamata aliena ricevuta da Elio, il suo incontro con l’ambasciatore Grigon e l’ambasciatrice Questa, e il suo arrivo alla stazione spaziale.

Il team creativo dietro al film

Alla regia di Elio c’è Adrian Molina. Il regista ha dichiarato di aver voluto raccontare una storia di crescita personale ambientata nello spazio, ispirandosi ai suoi ricordi d’infanzia e alla sua passione per la fantascienza. la produttrice del film è Mary Alice Drumm, che ha collaborato con Molina anche in Coco. Il cast vocale originale del film include Yonas Kibreab nel ruolo di Elio, America Ferrera nel ruolo di Olga Solis, Jameela Jamil nel ruolo dell’ambasciatrice Questa e Brad Garrett nel ruolo dell’ambasciatore Grigon.

Altre curiosità

Elio è il ventottesimo film prodotto dalla Pixar Animation Studios, lo studio fondato nel 1986 da Steve Jobs e acquisito dalla Disney nel 2006. La Pixar è famosa per aver realizzato film di grande successo come Toy Story, Alla ricerca di Nemo, Gli Incredibili, Ratatouille, Wall-E, Up, Inside Out e Soul. Prima dell’uscita di Elio, la Pixar porterà nelle sale un altro film d’animazione originale, Elemental, in uscita il 21 giugno 2023. Elemental racconta la storia di quattro ragazzi che scoprono di avere il potere di controllare gli elementi naturali: aria, acqua, fuoco e terra.

Elio è il primo film Pixar diretto da Adrian Molina, che ha iniziato la sua carriera come storyboard artist e animatore. Molina è anche un musicista e ha composto alcune canzoni per Coco, tra cui “Recuérdame”, che ha vinto l’Oscar come miglior canzone originale. Un’altra novità consiste nel fatto che è il primo film con un protagonista di origine latina, dopo Coco: Elio è infatti figlio di immigrati messicani e vive a Los Angeles, una città multiculturale e cosmopolita. Inoltre il primo film Pixar ambientato nello spazio, un tema che ha sempre affascinato lo studio; basti pensare ad altri film Pixar, come Toy Story 2, Wall-E e Soul.