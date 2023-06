Diletta Leotta posta le foto della festa per Karius: fan in delirio

Diletta Leotta e Loris Karius sembrano innamorati come non mai e ieri lui ha festeggiato i suoi 30 anni. La showgirl gli ha organizzato una bellissima festa di compleanno in uno dei locali più esclusivi di Milano dove si sono divertiti tra balli e musica. Le foto postate sui social, però, hanno scatenato una bufera nei commenti. Ecco cos’è successo.

Diletta Leotta e la festa per Karius

Diletta Leotta e Loris Karius sono felicemente innamorati e stanno per avere la loro prima bimba. Tuttavia, i gossip su di loro non si placano e tutti continuano a sostenere che stiano insieme solo per una questione di fama e popolarità. Non solo, la conduttrice di DAZN è costantemente invasa di commenti negativi perché il suo ex fidanzato Can Yaman pare volesse sposarla, mentre lei lo avrebbe lasciato per un altro. Non conosciamo la verità, ma ad oggi lei e il calciatore sono molto felici, come dimostrano le foto scattate alla festa del 30esimo compleanno del giocatore postate da lei sui socia. Ecco il dolcissimo post con la didascalia ‘Happy Birthday amore’:

Le foto postate sui social

Diletta Leotta ha condiviso sui social degli scatti molto dolci in compagni del futuro papà di sua figlia. Sembra che tra loro ci sia molta complicità e affetto, come dimostrano i loro sguardi complici nelle foto. Lei ha organizzato per lui una festa a sorpresa in un locale esclusivo nel centro di Milano, ma la location esatta è rimasta segreta. I commenti sono stati invasi dagli haters e da frasi colme d’odio ingiustificato. Il fenomeno di ‘dating’ è sempre più diffuso sui social e sempre più finti profili gettano odio e insulti sotto le foto di persone famose, e non solo.

I fan in delirio nei commenti e l’odio degli haters

Questa volta gli haters non si sono risparmiati nei commenti e se la sono presa con entrambi, rivolgendo parole anche molto volgari. Contro di Loris Karius le frasi sono sempre le stesse e ricordano i suoi errori durante il mondiale del 2018 che sono costati la vittoria a tutta la squadra. Era la finale di Champion League e lui era il portiere del Liverpool: non ha parato un goal decisivo e da quel momento tutta l’ala più estremista del mondo del calcio si è scagliata contro di lui. Un signore ha scritto: “Quando sei felice per aver infranto il sogno di milioni di italiani ma all’improvviso ripensi alla finale di Champions 2018…”. Non sono mancati gli insulti anche per Diletta Leotta: un vero e proprio sciame di cattiverie sul suo corpo e il suo fisico. Ricordiamo che è una donna incinta al sesto mese. Fortunatamente qualche persona ha cercato di ristabilire la calma: “Ma a leggere sti commenti vostri resto davvero senza parole… Come vi permette di giudicare senza conoscere la persona? Mostrate tanta, ma tanta immaturità e zero educazione!”.