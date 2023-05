Diletta Leotta: chi è, età, carriera, incinta, altezza, chi è il fidanzato Loris Karius, foto e Instagram

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Per la puntata di oggi, sabato 6 maggio, gli ospiti saranno davvero tanti e imperdibili! Tra loro c’è anche Diletta Leotta, nuovamente al centro di pagine gossip per la sua gravidanza. Si racconterà a cuore aperto: dai timori per il parto, agli amori e alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Scopriamo intanto qualcosa in più su di lei!

Chi è Diletta Leotta: età e carriera

Diletta Leotta è nata a Catania il 16 agosto del 1991 e ha 31 anni. Figlia di Rori, avvocato civilista e di Ofelia Castorina. All’età di 15 anni la Leotta ha iniziato a collaborare con Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico a indirizzo linguistico, nell’ottobre del 2015 si è laureata in giurisprudenza presso l’Università Luiss di Roma. A 15 anni ha partecipato al concorso di bellezza Miss Muretto e tre anni dopo si è presentata a Miss Italia 2009, ma è stata eliminata alla preselezioni. Nel 2011 è passata a Mediaset dove ha condotto la trasmissione Il compleanno di La5. Nel 2012 Diletta Leotta è diventata meteorina di Sky Meteo 24 e nel 2014 ha condotto RDS Academy, primo talent show dedicato alle radio. Dopo un periodo a Sky, dove era stata chiamata per condurre Sky Serie B, ha lasciato per approdare sulla piattaforma Dazn. Nel 2020, inoltre, il 4 e l’8 febbraio ha affiancato Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo.

Vita privata: incinta, il fidanzato Loris Karius

Diletta Leotta è stata legata sentimentalmente a Matteo Mammì, nipote del politico Oscar Mammì, ex direttore senior programmazione e produzione di Sky Sport. Dal 2019 è stata legata al pugile italiano Daniele Scardina. Se fino a qualche giorno fa la vedevano al fianco dell’attore turno Can Yaman con il quale pareva avere intenzioni molto molto serie (in tanti pensavano al matrimonio), i due hanno rotto. Dopo la rottura, la modella è decisamente andata avanti con la sua vita! Alla fine del 2022 ha annunciato il suo fidanzamento con Loris Karius, un bellissimo calciatore, portiere del Newcastle. I due sono molto felici e innamorati insieme. Il grande gossip è che Diletta è incinta e a breve partorirà la sua prima figlia. Ecco uno scatto della coppia:

Foto e Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha dichiarato di essere felicissima di diventare madre per la prima volta, insieme al suo amato compagno. Attualmente è al quarto mese di gravidanza e continua ad allenarsi con il pancione. Da poco ha annunciato che sarà una bambina. La modella è molto seguita su Instagram: con il suo account @dilettaleotta vanta oltre 8 milioni di followers. Ecco uno scatto con il pancione: