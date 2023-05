Doc nelle tue mani 3, al via le riprese: quando inizia, trama, nel cast anche Giacomo Giorgio di Mare Fuori

Belle notizie per i fan di Doc nelle tue mani 3, serie che vede protagonista Luca Argentero. Al via le riprese della terza, attesissima stagione della serie di Rai 1! Diverse le novità pronte a fare capolino e che non mancheranno di regalare ai telespettatori tante emozioni! Le riprese, come immortalato da un diretta Instagram del protagonista, sono cominciate oggi e i più attenti non hanno mancato di notare la presenza delle news entry Giacomo Giorgio, ovvero l’interprete di Ciro Ricci nella serie cult Mare Fuori.

Le novità sul cast di Doc nelle tue mani 3

Nella terza edizione di Doc nelle tue mani, come detto, ci sarà anche Giacomo Giorgio, che è pronto a vestire i panni di un nuovo personaggio con il quale i telespettatori dovranno poi familiarizzare. La sua presenza è stata resa ufficiale da un video nel quale si vedevano alcuni membri del cast della serie in compagnia di Luca Argentero e del regista per leggere i primi copioni di questa nuova stagione. Ma chi saranno gli altri membri del cast? In Doc nelle tue mani 3 ritroveremo i volti di Matilde Gioli e Beatrice Grannò – nella serie, rispettivamente la dottoressa Giulia Giordano e la specializzanda Carolina Fanti – nonché quelli di Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni.

Il primo episodio e la messa in onda

Al momento non sono tantissime le informazioni sul ritorno in televisione di Doc nelle tue mani 3. Tuttavia, è emerso che il primo episodio della serie si intitolerà “Risvegli”. Cresce, dunque, la curiosità e l’attesa circa le vicissitudini di Luca Argentero e di tutta la sua squadra di medici, nella quale – come abbiamo avuto modo di vedere – le interessanti new entry non mancano. La nuova stagione della serie comincerà non prima del 2024 ed avrà anche un adattamento americano nel quale a vestire i panni di protagonista ci sarà una donna.