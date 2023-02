Domenica In, anticipazioni 12 febbraio 2023: Mara Venier in diretta da Sanremo

Domenica In sta già preparandosi per la prossima puntata scoppiettante tutta da seguire e prevista proprio per domenica prossima, 12 febbraio, nel primissimo pomeriggio, quando la padrona di casa Mara Venier darà inizio al suo salotto con tanti ospiti d’eccezione, pronta a commentare ed approfondire i principali fatti della nostra contemporaneità, sotto ogni punto di vista. Ma questa settimana è stata una settimana alquanto speciale, dal momento che ne sono successe di tutti i colori durante la messa in onda del Festival di Sanremo 2023.

A che ora ci sarà il cast di Mare Fuori stasera a Sanremo 2023? Scaletta e programma

Mara Venier in diretta da Sanremo per commentare il Festival 2023

Sin dalla prima puntata di questo Festival di Sanremo 2023, infatti, ci sono stati interessantissimi colpi di scena, grazie alla presenza di diversi personaggi, come ad esempio la regina dei social, Chiara Ferragni che però si è dimostrata all’inizio un po’ ingessata e rigida davanti alle telecamere, senza contare il suo monologo fatto davanti a migliaia di telespettatori che non sembrerebbe aver colpito completamente nel segno.

Sanremo 2023: momenti clou delle prime puntate

Nel dettaglio, non piaciuta tantissimo l’autoreferenzialità del messaggio e la poca sensibilità rispetto ad altri tipi di donne, quelle che ad esempio non hanno tuttora le stesse opportunità di una donna occidentale. Poi, qualche ora dopo, è stato il momento di un burrascoso Blanco che ha buttato per aria tutti i fiori e le rose che erano presenti sul palco per un piccolo problema di audio. A partire dalla seconda puntata poi, il tutto ha iniziato a placarsi, e con l’arrivo della terza, ecco che il cambio di coconduttrice ha portato in auge altri temi importanti, come quelli del razzismo, esposti nel monologo di Paola Egonu. Amadeus almeno fino ad oggi, può dirsi soddisfatto, anche se mancano ancora le ultime due puntate, quelle decisive. Chissà come andranno.

Le anticipazioni di Domenica In per il 12 febbraio 2023

Ad ogni modo, Mara Venier è pronta a prendere in carico tutta l’eredità mediatica di questa avvincente settimana di Festival e a commentarla dalla sua puntata di Domenica In che, per l’occasione verrà condotta proprio in diretta da Sanremo a quanto pare e che vedrà un remake delle puntate, con tutti i cantanti che si esibiranno ancora una volta per dar voce ai loro testi e ai loro brani inediti. Mi raccomando, non perdetevi la puntata.