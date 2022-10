Domenica In, anticipazioni 30 ottobre 2022: chi sono gli ospiti

Non esiste domenica su Rai 1 senza Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco, di raccontarsi a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle a Domenica In

Come sempre, stando alle anticipazioni riportate da TvBlogo, la puntata si aprirà con lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1. In studio, quindi, ci saranno Giampiero Mughini e Paola Barale, che hanno deciso di mettersi in gioco e scendere in pista, ma anche gli opinionisti Rossella Erra (voce del popolo), Guillermo Mariotto e Anna Pettinelli.

Il ricordo di Franco Gatti

Un momento toccante, invece, sarà quello in cui si ricorderà Franco Gatti dei Ricchi e Poveri scomparso poche settimane fa. In studio, da Mara Venier, ci sarà la moglie Stefania Picasso e con lei anche Marina Occhiena, componente della band e grande amica di Gatti.

Tutti gli ospiti di Domenica In

E ancora, per lo spazio dedicato al cinema da Mara Venier ci saranno Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone. Saranno insieme per parlare della pellicola di Roberto Andò, La stranezza, che è da poco uscita nelle sale cinematografiche italiane. Poi sarà la volta di Michele Placido, che interverrà per parlare del suo ultimo film L’ombra di Caravaggio, in cui viene raccontata la vita di Michelangelo Merisi.

Da Dargen D’Amico a Don Antonio Mazzi

Per lo spazio dedicato alla musica, invece, ci sarà Dargen D’Amico, ora impegnato come giudice a X Factor. E ancora in studio Don Antonio Mazzi, che sarà insieme a Vittorio Pisano, il papà delle due sorelle investite e uccise da un treno a Riccione.