Domenica In, anticipazioni 4 dicembre 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier

Dopo l’appuntamento saltato per via dei Mondiali, domenica 4 dicembre torna Mara Venier. E torna Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre, che questa settimana prenderà il via dopo un’edizione un po’ particolare del TG1. Sì, perché Amadeus, proprio al telegiornale, annuncerà i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023 e questo resta un momento atteso da tutti i telespettatori.

Lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle a Domenica In

All’inizio della trasmissione, come sempre, Mara Venier lascerà spazio a Ballando con le Stelle, al programma di Milly Carlucci che il 23 dicembre giungerà al capolinea. In quella serata, eccezionalmente di venerdì, conosceremo il nome della coppia vincitrice. A Domenica In, quindi ci saranno Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Carolyn Smith, ma anche alcuni protagonisti di questa edizione. E cioè Ema Stokholma e Alex Di Giorgio. In studio anche Cristiano Malgioglio, che è diventato ballerino per una notte.

Chi sono gli ospiti di Domenica In

Tra gli ospiti di Domenica In, come ha anticipato TvBlogo, per lo spazio dedicato al cinema, anche Claudio Bisio, Vittoria Puccini e Vinicio Marchionni, protagonisti del film ‘Vicini di casa’, uscito nelle sale il 1 dicembre scorso. E ancora, ospite della dodicesima puntata anche Michele Placido, che sarà da Mara Venier con Angelica Kazankova per parlare del film ‘Orlando’.

La musica da Mara Venier

Per lo spazio dedicato alla musica, invece, in studio ci saranno Shel Shapiro, che canterà ‘Troppa realtà’. E Irama, che presenterà al pubblico il suo nuovo singolo ‘Ali’.

A che ora inizia e quando finisce Domenica In

Domenica In il 4 dicembre andrà in onda in una versione ridotta per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, che il 18 dicembre finiranno. Mara Venier, quindi, entrerà nelle case degli italiani a partire dalle 14 e poi saluterà il pubblico intorno alle 15.30. Ma le emozioni non mancheranno!