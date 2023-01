Don Bruno a The Voice Senior 2023: chi è, età, canzoni, video, Mamma Maria

Inizia una nuova settimana ed è tutto pronto, come sempre, per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche Don Bruno, uno dei protagonisti di The Voice Senior, il programma del venerdì sera che vede alla conduzione Antonella Clerici.

Cosa sappiamo su Don Bruno Maggioni

Dopo Suor Cristina (ormai ex suora) che ha partecipato a The Voice nel 2014, anche Don Bruno ha deciso di mettersi in gioco e di presentarsi in televisione. Lui, infatti, rappresentante del clero, ha pensato bene di partecipare a The Voice Senior, dopo aver raggiunto un discreto successo con le sue messe ‘cantate’. Don Bruno lo abbiamo visto sul piccolo schermo nella puntata di venerdì 2o gennaio scorso.

Nessun giudice si è girato

Il prete, che è diventato famoso per quel video virale in cui canta Mamma Maria durante un’omelia, si è presentato a The Voice Senior, ma purtroppo durante le audizioni al buio nessuno dei giudici ha premuto il ‘tasto’ e ha girato la poltrona. Lui che era salito sul palco con la canzone ‘Nessuno mi può giudicare’ di Caterina Caselli. La performance non ha convinto Gigi D’Alessio, Loredana Berté, i Ricchi e Poveri e Clementino, che hanno scoperto l’identità del prete solo alla fine.

Don Bruno Maggioni ha 65 anni ed è parroco a Margno in Valsassina.

‘Non farò come Suor Cristina’

Clementino, giudice a The Voice Senior, non ha certo risparmiato la battuta. “Don Bruno, suor Cristina ha vinto The Voice e ora non è più suora. Lei ha perso a The Voice e ora continuerà a fare il prete“. Don Bruno, infatti, non abbandonerà la chiesa. Lui vuole solo portare amore, speranza, gioia. E la musica esprime al meglio quei sentimenti. Oggi Don Bruno ritornerà in tv e si racconterà ai microfoni di Serena Bortone.