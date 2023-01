Dove e a che ora vedere le repliche di Uomini e Donne in tv e in streaming? Tutte le info

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati della tv italiana, se non riesci a seguire la diretta ma vorresti goderti ugualmente lo show, sei arrivato nel posto giusto. Ecco tutte le informazioni utili su dove e a che ora vedere le repliche del programma condotto da Maria De Filippi in differita in tv oppure in streaming. A che ora e dove sintonizzarsi per non farsi trovare impreparati.

Dove vedere le repliche

Uomini e Donne è tra i programmi più longevi della tv italiana: la prima edizione ci fu nel 1996, da allora, è andato in onda tutti gli anni. Le storie sono sempre più appassionanti e non è facile resistere alla curiosità dei vari intrecci amorosi. Quest’edizione è iniziata il 10 settembre e lo spettacolo va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:45 alle 16:10 su Canale 5. Se quest’orario non è molto comodo, niente paura, Mediaset ha pensato a tutto organizzando repliche televisive e ha reso disponibile il programma per alcune piattaforme streaming: ecco quali.

Gli orari

Se preferite vedere il programma in televisione ma non sapete come fare, ecco tutte le info per non perdervi tutte le novità del Trono Classico e del Trono Over. La replica di Uomini e Donne può essere seguita tutti i giorni alle ore 19.40 circa, su La 5. Il canale è disponibile su tutti i tipi di digitale terrestre al canale 30.

Le repliche (anche) in streaming

Il programma può essere recuperato anche in streaming, ecco come. Stranamente la replica non è disponibile sul sito ufficiale Mediaset, ma sua quest’ultimo troverete un sito che vi indirizzerà a WittyTv: una piattaforma che mette a disposizione tutti i programmi, le interviste e i backstage dei programmi con Maria De Filippi. Grazie a questo sito potrete recuperare la puntata quotidiana in qualsiasi momento!