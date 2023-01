Uomini e Donne, anticipazioni 12 gennaio 2023: trono over o classico oggi? Ultime news su Alessandro e Paola, cosa vedremo

Le feste sono archiviate e la vita di sempre è ritornata, quella fatta di impegni, lavori, progetti, responsabilità. E quella fatta anche di televisione e di programmi storici, proprio come Uomini e Donne, il dating show che appassiona da anni, ormai, migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa accadrà, stando alle anticipazioni, nella puntata di oggi? Dopo aver visto l’addio di Federico Dainese, che ha abbandonato il trono senza fare la sua scelta, e dopo aver visto al centro dello studio Lavinia, che ancora deve scegliere tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, oggi la padrona di casa, Maria De Filippi, su chi punterà i riflettori? Su dame e cavalieri del trono Over? Ecco tutte le anticipazioni.

Alessandro e la discussione con Paola a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare del trono over e si lascerà spazio ad Alessandro, il cavaliere di San Giorgio a Cremano che tanto sta facendo discutere. Lui, che ha trascorso una notte di passione con Paola, litigherà in studio proprio con lei. E Alessandro continuerà a conoscere Gemma Galgani e Pamela. Ma non solo. Anche Cristina, ex fiamma di Armando, paleserà il suo interesse all’uomo. E le polemiche in studio non mancheranno!

Le ultime novità sul trono di Federico tra Alice e Carola

Spazio, poi, potrebbe essere lasciato al tronista Federico Nicotera, che ancora deve fare la sua scelta e che anche oggi pomeriggio si troverà di fronte ad Alice e Carola. Alice, che nella scorsa puntata aveva lasciato lo studio, è ritornata perché ha un forte interesse, ma Federico continuerà a discutere anche con Carola.

Gloria e l’uscita con Umberto

Ma non finisce qui. Oggi si potrebbe parlare anche di Gloria, che sta conoscendo meglio Umberto. La storia con Riccardo Guarnieri è terminata davvero? Stando alle anticipazioni, Riccardo proverà ad avvicinarsi ancora una volta a lei. Gloria accetterà l’invito o lo declinerà? L’appuntamento con Uomini e Donne è per oggi a partire dalle 14.45 su Canale 5!